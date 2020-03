Santa Maria Hoè, 4 contagiati in paese. Brambilla: “Ai malati chiedo di non mollare”

Il sindaco è riuscito a mettersi in contatto con alcuni concittadini colpiti da covid 19

Intanto sono saliti a quattro i casi di contagiati in paese: “Concittadini, non uscite di casa. Proteggetevi e proteggete gli altri”

SANTA MARIA HOE’ – Aumentano a quattro i casi di in paese al test del coronavirus. La notizia arriva dal sindaco Efrem Brambilla che precisa come tutti i cittadini “colpiti dal virus sono curati nelle strutture sanitarie, sotto il diligente controllo dei nostri medici ed infermieri che in questi giorni stanno combattendo per tutti noi in prima linea negli ospedali”. Attivata la sorveglianza attiva, ovvero l’isolamento domiciliare, per coloro che hanno avuto contatti con gli infetti. Brambilla ricorda che è stato attivato settimana scorsa il Coc, centro operativo comunale, mettendo in atto tutte le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus.

“Alcune delle persone contagiate che si trovano in ospedale hanno voluto scrivermi attraverso i nuovissimi sistemi di comunicazione social per farmi sapere che stanno bene e che sono sulla via della guarigione. Altri invece sono in condizioni più gravi, me lo hanno fatto sapere attraverso dei messaggi i loro parenti che si trovano in isolamento domiciliare. Li ringrazio per avermi scritto e gli chiedo di non mollare. Mi auguro che possano guarire tutti al più presto. Il coronavirus è una grande piaga. Non possiamo valutarla al pari delle forme influenzali che già conosciamo od altre malattie. Si conosce poco, non esiste un vaccino, le sale di rianimazione sono sature e non possono più ospitare nessuno. Ormai tutto il mondo si sta bloccando a causa del coronavirus”.

Da qui l’invito a stare in casa e osservare nella maniera più severa tutte le disposizioni previste. “Proteggetevi. Proteggete gli altri. Ringrazio tutti coloro che stanno lottando in questa emergenza: medici, infermieri, operatori sanitari, la Prefettura di Lecco, forze dell’ordine, istituzioni. Ringrazio anche quelle piccole attività del nostro territorio che si sono messe a servizio in questa emergenza con le consegne a domicilio. Un ringraziamento generale a tutti, a chi sta dando una mano in questa emergenza epidemiologica. Cittadini di Santa Maria Hoè, io ci sono sempre per voi, fate riferimento a me. Chiamatemi, scrivetemi, non abbiate timore nel farlo. Sono a vostra completa disposizione in questo momento difficile. Vi terrò sempre aggiornati. Dobbiamo debellare il coronavirus, il Covid-19. Dobbiamo farlo insieme”.