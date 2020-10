Santa Maria Hoè, 8 nuovi contagi. Il sindaco: “Proteggete voi stessi e gli altri”

Il sindaco invita a rispettare tutte le misure di contenimento del diffondersi del virus per evitare nuove restrizioni

“Stiamo lavorando bene insieme a La Valletta Brianza nell’ambito del Coc per gestire l’emergenza Covid”

SANTA MARIA HOE’ – Otto residenti positivi al coronavirus e altri quattro cittadini in sorveglianza attiva. Sono i dati, aggiornati a oggi, venerdì, diffusi dal sindaco Efrem Brambilla che constata come “dopo un esponenziale primo aumento di casi avvenuto il 16 ottobre, in cui avevamo rilevato in soli 2 giorni 5 contagi, dopo le disposizioni governative che hanno imposto un semi-lockdown, oggi l’aumento dei contagi risulta più contenuto”.

Il sindaco invita tutti i concittadini a rispettare le misure necessarie per contenere il rischio di diffusione del covid (dalla mascherina alle distanze, passando per l’igienizzazione delle mani) riconoscendo che molte misure prese “limitano fortemente le libertà personali, sono deleterie per tutto il nostro tessuto economico produttivo, distruggono una socialità necessaria in una realtà come la nostra”. Considerazioni a cui fa da contraltare la necessità di dimostrare “un forte senso civico e di essere in grado di autoregolamentarci autonomamente, senza la necessità di controlli e imposizioni”.

Da qui l’invito caloroso: “Proteggete voi stessi e gli altri. Osservate altresì attentamente i divieti. In questa maniera potremo evitare un ulteriore lockdown totale che graverebbe pesantemente sulla vita economica e sociale di tutti noi”.

Nelle ultime settimane il Coc, centro operativo comunale, condiviso con la Valletta nell’ambito dell’Unione dei Comuni lombarda della Valletta, è tornato a riunirsi due volte. “Ho nominato l’assessore Daniel Fumagalli come commissario Covid-19 di Santa Maria Hoè. Ho inoltre rinnovato con decreto il COC per il comune di Santa Maria Hoè”. All’interno figurano il sindaco Efrem Brambilla, l’assessore Daniel Fumagalli, Vincenzo Barile, Mario Cogliati, Moneka Fumagalli ed Elena Scaccabarozzi, responsabili rispettivamente del servizio Polizia locale, territorio, affari generali e istituzionali, finanziario e tributario e Manuel Biffi, referente Gruppo Intercomunale dei volontari di Protezione civile della Valletta.

“In queste riunioni in videoconferenza, con grande spirito di squadra e collaborazione, abbiamo condiviso con l’amministrazione di La Valletta Brianza diverse scelte per affrontare questa fase e per prepararci preventivamente se la situazione dovesse peggiorare. Nei weekend nel territorio dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta verrà inoltre implementata l’attività di controllo delle forze dell’ordine, per far rispettare le norme in vigore. Infine è stato istituito un gruppo di lavoro che si occuperà della gestione dell’emergenza Covid-19 a livello di Unione dei Comuni. Ringrazio l’Amministrazione di La Valletta Brianza, il sindaco Marco Panzeri e il vicesindaco Peter Sironi: insieme stiamo facendo un ottimo lavoro che sta portando buoni risultati per la nostra collettività”.