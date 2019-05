Santa Maria Hoè, appello per Bobo, cane vagante in zona cimitero

SANTA MARIA HOE’ – Lo hanno visto vagare intorno alla zona del Municipio e lo hanno preso in cura in attesa di trovare il legittimo proprietario. E’ lo stesso sindaco Efrem Brambilla a lanciare un appello per Bobo, cagnolino dal pelo nero ritrovato questa mattina, giovedì, nell’area vicino al cimitero di Santa Maria Hoè. Gli agenti della Polizia locale lo hanno avvicinato e lo hanno portato al comando per tenerlo al sicuro. La speranza è quella di ritrovare al più presto i suoi proprietari. “Se qualcuno lo sta cercando o conosce la sua famiglia di provenienza ci contatti immediatamente al numero 039 5311174” conclude il sindaco.