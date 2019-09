Santa Maria Hoè, asfaltata e rimessa a nuovo, a costo zero per il Comune, via Spluga

La strada, finora privata, sterrata e piena di buche, è stata asfaltata e verrà ceduta all’amministrazione di Santa Maria Hoè

L’intervento è a costo zero per le casse comunali visto che è realizzato come scomputo agli oneri di urbanizzazione

SANTA MARIA HOE’ – Una nuova strada al confine tra Santa Maria Hoè e la frazione olgiatese di Monticello per risolvere una volta per tutti i problemi di viabilità e sicurezza dati dalle anguste dimensioni di via della Salute. Sono terminati ieri, martedì, i lavori di realizzazione di via Spluga, strada finora sterrata che collega la Sp 58 in località Tre Strade con via Della Salute a Olgiate. Di proprietà di diversi privati, la via verrà ceduta al Comune di Santa Maria Hoè che ha anche provveduto a realizzare la segnaletica.

Un tracciato lungo 150 metri

150mila gli euro stanziati per la costruzione della strada, lunga circa 200 metri e a doppio senso di circolazione e fornita di marciapiedi. Realizzate anche le nuove linee di smaltimento delle acque meteoriche e una nuova linea di illuminazione pubblica a led mentre sono state interrate le linee aeree.

Soddisfatto il sindaco Efrem Brambilla: “Questa nuova via permetterà di migliorare la mobilità di veicoli e pedoni, che potranno spostarsi con maggiore sicurezza nella zona. Prima era sterrata, piena di crateri e di calibro estremamente ridotto. Ora invece la careggiata è di 6,50 metri, mentre la strada, considerando anche il marciapiede è di 8 metri e, nei punti più larghi, oltrepassa anche i 10 metri”.

La convenzione con un privato

Le opere sono state realizzate grazie ad una convezione stipulata nel 2018 dall’amministrazione comunale con un privato che ha realizzato un capannone più altre opere in zona. “In tale convezione abbiamo previsto che venisse realizzata una nuova carreggiata di collegamento intercomunale e ceduta a titolo gratuito al comune. I mappali sono di proprietà di 3 privati differenti, tra cui anche la ditta che deve realizzare il capannone”. In questo modo, il Comune non ha esborsato nemmeno un euro visto che tutto è stato a carico del privato.

La soddisfazione del sindaco Brambilla

“Ho lavorato molto perché fosse finalmente realizzata questa strada e affinché venisse realizzata interamente, non soltanto per un tratto. È bene che le opere non siano mai lasciate a metà, ma abbiano una funzionalità e un effetto positivo immediato per la collettività”. Il sindaco conclude, citando anche un aneddoto: “E’ un altro obiettivo raggiunto da questa Amministrazione comunale. Tempo fa un anziano signore che risiede nei pressi della strada mi fermò e mi disse: “Bravo, Efrem! Da 100 anni si aspettavano i lavori per la realizzazione di questa strada!”. Conserverò queste bellissime parole tra i miei ricordi più belli”.