Santa Maria Hoè, cinciarella ferita salvata grazie al controllo di vicinato

E’ successo ieri, martedì, in piazza Padre Fausto Tentorio

Il piccolo uccellino verrà curato da alcuni volontari di Ello che lo rimetteranno in sesto per riportarla poi a Santa Maria Hoè

SANTA MARIA HOE’ – E’ stata trovata ferita e stremata in piazza Padre Fausto Tentorio ed è stata salvata grazie al pronto intervento di un cittadino, appartenente al controllo di vicinato. Stiamo parlando di una piccola cinciarella che ieri, martedì, è caduta a terra dopo aver appena lasciato il nido. Il piccolo animale è stato notato da un residente Paolo Bronzi, attivo anche nel controllo di vicinato e portato in salvo.

“Ora si trova nelle buone mani di alcuni volontari di Ello, che lo rimetteranno in sesto. Ha bisogno di essere alimentata – puntualizza il sindaco Efrem Brambilla -. Al termine delle cure verrà nuovamente rilasciato a casa sua, a Santa Maria Hoè! Ringrazio la rete del controllo di vicinato per l’attenzione posta anche in questo caso e desidero ringraziare anche l’agente Ranaglia Marco del Nucleo Faunistico Provinciale per la collaborazione e la tempestività nell’intervento”.