Santa Maria Hoè, collezione da record per Alessio Fumagalli con un milione di cartoline

Alessio Fumagalli, il collezionista di cartoline, ha superato la quota record del milione di cartoline

“Prossimi obiettivi? Aprire un museo e scrivere un libro sulla mia storia”

SANTA MARIA HOE’ – Obiettivo raggiunto: la collezione di cartoline ha superato il milione. E’ raggiante Alessio Fumagalli, il brianzolo 62enne che raccoglie cartoline da quando aveva 6 anni. “Ora ho due nuovi traguardi da tagliare: allestire un museo e scrivere un libro sulla mia storia”.

Tutte ordinate, suddivise in appositi scatoloni e conservate con cura nella sua abitazione di Santa Maria Hoè, le cartoline arrivano da ogni dove e raccontano luoghi, storie e vicende di tutto il mondo.

“Ne ho di tutti i tipi – ci aveva raccontato lo scorso anno – . Da quelle dei Comuni, chiaramente non solo italiani, a quelle storiche, passando per quelle in bianco e nero, quelle piccole quasi come un francobollo e quelle a dimensioni umane, come quella che ritrae il molo di Trieste grande 175 x 165 centimetri”. La prima risale, come dicevamo, a quando Alessio aveva 6 anni. L’aveva inviata da Grado un’amica della madre. Fu la prima di una collezione che neanche lo stesso Fumagalli immaginava avrebbe raggiunto il milione.

Oggi, martedì, un maxi striscione è comparso sul Municipio di Santa Maria Hoè con scritto: “1 milione. Forza Alessio”.

Un risultato che ha riempito di soddisfazione anche il sindaco Efrem Brambilla: “Sono molto felice per Alessio. Un cittadino davvero in gamba. Ha lavorato moltissimo per questo risultato. È un giorno molto importante per lui ma anche per il nostro paese. A Santa Maria Hoè è custodita la più grande collezione di cartoline di tutti i tempi”.