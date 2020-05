Santa Maria Hoè covid free: “Zero contagi in paese: tutti i malati sono guariti”

Le 11 persone malate sono finalmente guarite: “Non è un messaggio di vittoria, ma di ripartenza”

Brambilla invita i cittadini alla prudenza ricapitolando le attività e i servizi già riaperti e quelli in fase di riapertura

SANTA MARIA HOE’ – Non ci sono più cittadini positivi al covid 19 in paese. A dare la buona notizia è il sindaco Efrem Brambilla che ha comunicato che è pari a zero il numero di casi da contagio da coronavirus. “In questo ultimo periodo tutte le 11 persone malate sono finalmente guarite. Le disposizioni e gli sforzi dei cittadini hanno portato i loro buoni risultati” ha ribadito il primo cittadino ricordando come l’emergenza sanitaria abbia colpito in maniera dura e feroce il paese.

“Mediamente in paese si registrano 20 morti in un anno, ma nella “settimana nera”, da venerdì 27 marzo al venerdì 3 aprile 2020, purtroppo nel nostro cimitero sono state sepolte 9 persone. In un mese invece, dal 13 marzo al 14 aprile, le persone sepolte sono state 16″.

Un bilancio terribile tanto che l’amministrazione comunale, così come quella della vicina Valletta, aveva deciso di posizionare fuori dal cimitero chiuso le bandiere listate a lutto.

“Ma un giorno le cose sono cambiate – continua Brambilla – . La nascita di due bimbe, con le campane sonate a festa per la prima volta nell’emergenza ci hanno dato un segnale di speranza. Si è verificata una svolta ed è partita la nostra rivincita. Da quella settimana non abbiamo più rilevato nuovi contagi. Poi le guarigioni ed oggi la scomparsa del Coronavirus. Guarigioni tuttavia molto faticose, caratterizzate da periodi molto lunghi, durati anche due mesi. Tanti nostri concittadini sono stati costretti a vedere per così tanto tempo solo il personale medico sanitario dell’ospedale, coperto dai dispositivi di protezione. Lontani da tutti, anche dai propri cari”.

Una situazione che fortunatamente oggi sembra lontana: “Da più di un mese ormai non registriamo più decessi. A Santa Maria Hoè il Coronavirus è stato sconfitto. Per ora… perché, sebbene da noi non ci siano più casi, tale virus è ancora in circolazione. Questa battaglia purtroppo non è ancora terminata”.

Per questo il sindaco invita tutti alla prudenza in vista della ripartenza. “Il 18 maggio non sarà un liberi tutti. Se saremo bravi in questa cosiddetta “fase 2” ci attenderà nei prossimi mesi una nuova stagione con meno limitazioni ed una realtà più vicina alla normalità, in cui potranno ancora rifiorire le gioie passate, con il vento caldo di un’altra estate. Se qualcosa invece andrà storto correremo il rischio di ritrovarci in una situazione di restrizioni anche peggiori rispetto a quelle che abbiamo già vissuto. Ora ci troviamo nella fase più complicata, non possiamo permetterci di sbagliare”.

Molti i servizi e le attività tornate aperte a Santa Maria Hoè. Ecco il quadro fornito dal sindaco

• I cimiteri sono da questa settimana tornati ad essere aperti a tutti senza particolari limitazioni.

• La casetta dell’acqua è riaperta ormai da molto tempo, dal 4 aprile. Se qualcuno dovesse rilevare qualche disfunzione lo invito a scrivere opportuna segnalazione a info@acqvagold.it.

• Da martedì 19 maggio il centro di raccolta tornerà ad essere aperto senza prenotazione telefonica.

• Il mercato settimanale è stato riaperto per le sole attività legate alla vendita dei generi alimentari, con accessi contingentati e la rilevazione della temperatura corporea dei clienti. Stiamo attendendo lo sblocco degli altri commercianti e stiamo già pianificando una possibile nuova disposizione di tutti i banchi, alimentari e non, che prosegua su Via Rimembranze.

• L’avvio del progetto di misurazione puntuale di raccolta rifiuti è posticipato al 1° ottobre

• L’apertura della biblioteca prevederà una prenotazione telefonica ed un servizio take away con libri che verranno consegnati alla porta di ingresso. I libri riconsegnati dai cittadini resteranno in “quarantena” almeno 72 ore prima di tornare ad essere nuovamente disponibili.

• Gli Uffici comunali sono oggi aperti su prenotazione

• Le messe da lunedì torneranno ad essere celebrate con il pubblico nelle chiese. Con particolari restrizioni: numero massimo di partecipanti (80), distanze di sicurezza, obbligo mascherina ed altre limitazioni che saranno spiegate dalla Parrocchia.

• Ci stiamo confrontando sui centri estivi, in attesa di disposizioni superiori certe.

• Stiamo attendendo tutti i dettagli certi per le aperture di Bar, Ristoranti, parrucchieri.

• Abbiamo posticipato tutte le scadenze delle tasse comunali e stiamo valutando una manovra economica per cercare di non far pagare le tasse per i mesi di chiusura forzata alle imprese che non hanno potuto lavorare. Piuttosto rinunceremo alle opere pubbliche