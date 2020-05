Santa Maria Hoè, da oggi controlli a tappeto per evitare assembramenti

Il sindaco Brambilla ha già iniziato il giro di pattugliamento con gli agenti della Polizia locale

“Non deve succedere quello che è successo l’altra sera ai Navigli a Milano”. Nel mirino in particolar modo i ciclisti

SANTA MARIA HOE’ – Controlli a tappeto questo fine settimana per evitare spiacevoli situazioni. Ad annunciarli è il sindaco Efrem Brambilla che vuole evitare che in paese si verifichino situazioni simili a quanto avvenuto l’altro ieri sui Navigli a Milano.

“Non permetteremo assembramenti dovuti specialmente dall’arrivo a frotte di persone di altre province – puntualizza il primo cittadino -. Faremo attinenti controlli con la Polizia Locale sulle strade, nei boschi e sui nostri sentieri, per verificare il regolare svolgimento delle attività motorie e sportive all’aperto. Se dovessero arrivare nel territorio comunale frotte di ciclisti non distanziati come da disposizioni prevederemo verbali da 400 euro”.

Questa mattina, sabato, il sindaco si è già attivato con gli agenti della Polizia locale per iniziare i controlli. “Abbiamo affisso questi manifesti all’ingresso dei sentieri dei boschi. Qualora ci sia una grande affluenza i sentieri verranno chiusi”.

Brambilla ricorda le principali regole da seguire in questo weekend: dal divieto di pic nic a quello di soste prolungate passando per il divieto per i ciclisti di stare affiancati l’uno all’altro.

Il sindaco ricorda la possibilità di svolgere attività sportiva o motoria esclusivamente partendo a piedi o in bicicletta da casa sottolineando che l’obbligo di indossare la mascherina non vale durante (ma prima e dopo) l’attività fisica intensa. “Ritengo importante porre in maniera mirata dei limiti a queste aperture. Ci troviamo nella fase 2, che vorrei affrontare con la massima attenzione e delicatezza”.