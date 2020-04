Santa Maria Hoè: due fiocchi rosa in un solo giorno. Sono nate Matilde e Carola Amelia

Campane a festa per la doppia nascita di oggi, lunedì: “Un segno di speranza”

L’intera comunità commossa dalla nascita delle piccole Matilde e Carola Amelia: la gioia a casa Ghelfi e Farina

SANTA MARIA HOE’ – Due fiocchi rosa in un solo giorno. La bella notizia arriva dal piccolo Comune di Santa Maria Hoè dove le campane della chiesa parrocchiale sono suonate oggi (finalmente) a festa per dare il benvenuto al mondo a Matilde e Carola Amelia. Una gioia immensa per le famiglie delle due neonate, ma anche per l’intera comunità di Santa Maria Hoè provata in questi giorni da tante, troppe, morti. Solo venerdì scorso il sindaco Efrem Brambilla aveva aggiornato i cittadini sulla situazione di emergenza legata al diffondersi del covid 19 comunicando di aver registrato in paese ben 9 morti in 7 giorni.

“Mi auguro che questo doppio lieto evento diventi il simbolo della svolta. Un applauso alle nostre due nuove concittadine! Dopo tante agonie e lutti finalmente le campane di Santa Maria Hoè sono tornate a suonare a festa” sottolinea il sindaco ricordando che l’ultima nascita a Santa Maria Hoè risale al mese di febbraio, prima dell’emergenza. “Tanti auguri alle nostre piccole cittadine Matilde Ghelfi e Carola Amelia Farina ed alle loro famiglie!”.

Le campane hanno suonato la prima volta questa mattina intorno alle 10 annunciando la nascita della piccola Matilde. “Da quel momento abbiamo iniziato a ricevere un sacco di telefonate – racconta emozionato e contento nonno Antonio Ghelfi –. Matilde è nata alle 4.25 di oggi. Pesa 2.850 grammi e sta bene”. Anche mamma Valentina è in forma e si sta godendo questa nascita ai tempi del coronavirus. Una maternità certo un po’ insolita, visto che anche papà Stefano è potuto stare al suo fianco solo al momento del parto, ma pur sempre (e forse ancora di più) magica ed emozionante.

“Non potremo andare a trovarle all’ospedale di Erba dove sono ricoverate, ma non è un problema – continua il nonno, improvvisatosi oggi anche centralista per rispondere alle tante chiamate giunte a domicilio – . Le aspettiamo qui a casa insieme alla sorella maggiore Camilla, di due anni, che non vede l’ora di rivedere la mamma e la sorellina. Per ora ci accontentiamo delle fotografie e dei video. Siamo contentissimi così e siamo ancora più felici di aver saputo che sempre oggi è nata un’altra bambina qui a Santa Maria Hoè. A lei e alla sua famiglia vanno i nostri migliori auguri”.