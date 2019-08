Santa Maria Hoè, ecco i nuovi spazi lettura della biblioteca dell’Unione

Da ieri, mercoledì, la biblioteca ha allargato i suoi spazi: “Un servizio in più per i nostri cittadini”

Create aule studio nell’immobile contiguo preso in affitto: la biblioteca dell’Unione detiene il primato dei prestiti effettuati rispetto all’orario di apertura

SANTA MARIA HOE’ – Nuove aule studio e un’area esterna, sotto il porticato, per poter leggere in tranquillità all’aria aperta. Da ieri, mercoledì, la biblioteca dell’Unione, con sede a Santa Maria Hoè in Corsia Mercato, è diventata ancora più bella e funzionale alle esigenze dei lettori.

Si sono infatti conclusi i lavori , finanziati dall’Unione dei Comuni della Valletta, che hanno permesso di dotare la “casa dei libri” di nuove aule per lo studio e la lettura grazie alla presa in affitto di un immobile confinante composto da due locali interni, un portico esterno dotato di una piccola tettoia e di un magazzino nello scantinato che servirà da deposito. Creato anche un angolo emeroteca per dare la possibilità ai fruitori di leggere in tutta tranquillità giornali e riviste.

L’apertura ieri mattina, mercoledì

Ieri mattina, mercoledì, si è tenuta una piccola cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali con la benedizione impartita da don Massimo. Presenti il presidente dell’Unione Roberta Trabucchi, sindaco de La Valletta, il vice dell’Unione nonché sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla e l’assessore alla Cultura dell’Unione Paola Panzeri, oltre alla bibliotecaria Grazia Citterio. “Siamo molto contenti di poter dare questo servizio aggiuntivo ai nostri cittadini – ha commentato soddisfatto Brambilla – Grazie all’ottimo lavoro svolto dalla bibliotecaria, la nostra sede è già molto utilizzata e frequentata. Basti pensare che nel mese di luglio sono stati registrati 3200 prestiti. Siamo la biblioteca con il maggior numero di prestiti in rapporto all’orario di apertura”.

Una biblioteca da primato

Un primato che l’Unione vuole sicuramente mantenere anche grazie all’investimento appena concluso. 7.900 gli euro stanziati per creare, all’interno delle nuove aule studio, la linea telefonica con collegamento a internet e il Wi-Fi. Previsto anche un nuovo impianto elettrico, con lampade a soffitto a led. I tavoli per la lettura dei libri soni forniti di prese a scomparsa corrente ed usb, ancorate al tavolo stesso. 7.100 gli euro invece messi a bilancio da Santa Maria Hoè per lavori riguardanti lo “storico” immobile della biblioteca di proprietà del Comune.