Santa Maria Hoè, il 16 l’assemblea pubblica per il controllo di vicinato

Appuntamento il 16 gennaio alle 21 in sala consiliare

Il Comune ha già sottoscritto l’accordo con la Prefettura per la nascita del controllo di vicinato

SANTA MARIA HOE’ – Un incontro pubblico, alla presenza anche di rappresentanti delle forze dell’ordine, per presentare il protocollo e gli aspetti tecnici e organizzativi della nascita del gruppo di controllo di vicinato anche a Santa Maria Hoè. La serata è in programma il 16 gennaio alle 21 in sala consiliare e ha la finalità di presentare pubblicamente l’iniziativa sottoscritta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Efrem Brambilla durante l’incontro promosso in Prefettura il 22 novembre scorso.

Un vertice, quello tenuto a Lecco alla presenza del prefetto Michele Formiglio, richiesto anche a seguito dei continui episodi di spaccio registrati nella parte boschiva del paese, nella zona limitrofa alla frazione di Hoè. L’obiettivo del controllo di vicinato è quello promuovere l’impegno della cittadinanza per prevenire l’insorgenza o contribuire a rimuovere, da parte dei soggetti preposti, gli elementi che possono potenzialmente costituire presupposto per il degrado della vita collettiva.