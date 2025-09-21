Santa Maria Hoè, il 27 inaugurazione nuova sede Auser

L’inaugurazione è in programma alle 10.30 di sabato 27 settembre

La nuova sede sarà dedicata alla gestione e al coordinamento dei servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili

SANTA MARIA HOE’ – Verrà inaugurata sabato 27 settembre alle 10.30 la nuova sede Auser, allestita nella centralissima piazza Mercato 8.

La struttura sarà destinata alla gestione e al coordinamento dei servizi di accompagnamento sociale per anziani e persone fragili.

Al momento inaugurale interverranno Claudio Dossi, presidente Auser Leucum odv; Efrem Brambilla sindaco Santa Maria Hoè; Giampietro Marini, coordinatore Auser Santa Maria Hoè; Maurizio Maggioni, vicepresidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Lecchese. La sede verrà benedetta da don Luigi Carrara.

Al termine è previsto un rinfresco.