Santa Maria Hoè, il sindaco pulisce i marciapiedi dalla neve

Giornata di pulizie dei marciapiedi dalla neve ieri per il sindaco Brambilla e l’assessore Fumagalli

“I cittadini meritano rispetto. E li invito a continuare a segnalarmi quello che non va bene”

SANTA MARIA HOE’ – “Non sarò mai una persona barricata nel suo ufficio dietro ad una scrivania, che non si schioda nemmeno per aprire la porta se gli bussano, oppure che non si alza in piedi al vostro arrivo in segno di rispetto”. A parlare è Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè, che ieri, martedì, ha trascorso la giornata a pulire i marciapiedi dalla neve.

“Dopo la giornata intesa di lunedì passata a pulire le strade di Santa Maria Hoè con l’impresa, oggi con l’assessore Daniel Fumagalli abbiamo sgomberato la neve da numerosissimi marciapiedi”.

Brambilla spiega l’origine del gesto. “Per me i cittadini meritano rispetto. A me piacciono i cittadini che ti dicono dalla finestra quando passi: “Sindec, te se on Balos!”. Come è successo oggi, un cittadino dopo avermi criticato per una giornata intera, è sceso poi da casa sua soddisfatto per ringraziarmi e a complimentarsi con me per il lavoro svolto!”.

Da qui l’invito: “Cittadini, le vostre segnalazioni non sono mai abbastanza. Non abbiate timore nell’inviarmi le vostre segnalazioni: in un mondo normale i cittadini non devono avere paura del proprio Sindaco! I cittadini devono essere liberi e sereni, non vivere di paure! Nel medioevo, ma forse nemmeno in quell’epoca, i Sovrani conservavano il loro potere attraverso lo strumento della paura! Siamo già nel futuro! Guardiamo avanti!”

E gli inevitabili ringraziamenti: “Ringrazio tutti gli operatori e tutti i volontari che si sono impegnati in questa emergenza! tutti! Nessuno escluso! Anche quei cittadini che senza troppi problemi hanno preso la pala e mi hanno detto “Sindaco, vuoi una mano? Ricordati che noi ci siamo sempre per te!”. Voi siete il paese, voi siete magnifici!”

Ieri sera, martedì, inoltre il servizio neve ha sparso il sale per tutte le strade.