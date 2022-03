Santa Maria Hoè, in tanti alla camminata per la pace: “Stop alla guerra in Ucraina”

La camminata per la pace si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì, per le vie di Santa Maria Hoè

I bambini della scuola primaria hanno affisso dei disegni colorati per strada per chiedere, a gran voce, la pace

SANTA MARIA HOE’ – Studenti, insegnanti e semplici cittadini in marcia per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì, la camminata per la pace, promossa dall’amministrazione comunale insieme agli studenti della scuola primaria Luigia Bertoni.

Sono stati proprio i piccoli scolari del plesso di via Ronchetto a realizzare dei disegni colorati contro la guerra che sono stati affissi lungo tutto il paese per ribadire il sempre crescente desiderio che parole e dialogo prendano il posto di armi e bombe.

In prima fila, nel lungo serpentone colorato con le tinte dell’arcobaleno partito dalla pista di atletica del parco don Turrini, il sindaco Efrem Brambilla: “Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato alla camminata della pace: erano davvero tantissimi, non me lo sarei mai aspettato. Il grazie va anche agli insegnanti e ai volontari per aver reso possibile questa manifestazione”.