Santa Maria Hoè, inaugurato il nuovo postamat in via Papa Giovanni

Il servizio sarà attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24

Soddisfatto il sindaco Brambilla: “E’ un servizio richiesto dalla cittadinanza. E abbiamo lavorato a lungo per averlo”

SANTA MARIA HOE’ – Sarà attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24. Stiamo parlando del nuovo Postamat, inaugurato questa mattina, lunedì, nel piazzale di via Papa Giovanni XXIII che già ospita la casetta dell’acqua. Presenti per l’occasione il sindaco, il consigliere Valentino Scalambra, che ha seguito insieme al primo cittadino la procedura, Nicoletta Paris, direttore Filiale di Lecco e Matteo Magnaghi, referente relazioni Istituzionali Poste Italiane.

Tanti servizi a disposizione

Quello installato è un postamat di ultima generazione. Consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Può essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote. Come spiegato dai responsabili di Poste Italiane, l’installazione fa parte di un progetto più ampio che ha l’obiettivo di estendere la presenza capillare di Poste Italiane per meglio soddisfare le esigenze delle comunità locali, come promesso nei “dieci impegni” per i piccoli Comuni presentati dall’Amministratore Delegato, Matteo Del Fante, in occasione dell’incontro con i “Sindaci d’Italia” dello scorso 26 novembre a Roma.

Paris: “Attenzioni alle piccole realtà”

Nicoletta Paris, Direttore Mercato Privati Poste Italiane per la Filiale di Lecco, ha dichiarato: “Con l’attivazione di questo ATM Postamat Poste Italiane conferma il proprio impegno a favore dei piccoli Comuni e l’attenzione riservata ai territori meno densamente popolati e alle realtà locali. Siamo orgogliosi di poter offrire questa nuova opportunità ai nostri clienti e a tutti i cittadini di Santa Maria Hoè”.

Il Sindaco Efrem Brambilla ha ringraziato per l’installazione del nuovo Postamat: “Siamo un piccolo borgo e l’installazione del nuovo Postamat semplificherà la vita di noi tutti, oltre che degli abitanti della valle. Così come promesso in campagna elettorale, ci siamo impegnati molto per dotare il nostro Comune di uno sportello bancomat e ci siamo ora riusciti. L’attivazione di questo servizio, atteso e richiesto dalla cittadinanza, non comporterà costi a carico della cittadinanza. Poste italiane verserà al Comune un canone per l’occupazione del suolo pubblico”.