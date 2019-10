Santa Maria Hoè, iniziati i lavori di riqualificazione di via Mulino

L’intervento comporterà anche la messa in sicurezza di un versante ritenuto, a seguito di perizia, molto instabile

Un tratto di strada è chiuso al transito e i residenti al Ceppetto devono tornare a casa a piedi: “Un disagio compensato a breve da una strada in sicurezza”

SANTA MARIA HOE’ – Sono iniziati in questi giorni i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura di via Mulino, la strada sterrata che, dalla Sp 58 conduce alla frazione di Hoè Superiore, passando per l’antico mulino. L’intervento, atteso da tempo, ammonta a circa 183mila euro e prevede anche la regimentazione delle acque meteoriche in modo da arrivare a un corretto smaltimento.

Il cantiere, della durata complessiva di diversi mesi, ha comportato anche delle modifiche alla viabilità lungo la via, come spiega il sindaco Efrem Brambilla: “Una porzione di via Mulino è stata chiusa al transito rendendo impossibile ora effettuare l’anello da e verso la Sp 58. Il che vuol dire che i residenti a Hoè superiore entrano dal primo ingresso in via Mulino e tornano da questo mentre gli abitanti al Ceppetto entrano da più in alto. Abbiamo sistemato anche un’area che funge da parcheggio in modo che i residenti possano lasciare qui le auto e raggiungere le abitazioni a piedi”.

Un disagio, quest’ultimo, compensato dalla prospettiva di poter fruire, nel giro di qualche settimana, di una strada più sicura, agevole e stabile.

“Sono lavori che abbiamo concordato con i residenti, preoccupati come noi dall’esito delle perizie idrogeologiche su questo versante di terreno. Non si tratta di una semplice asfaltatura, bensì di un intervento più complesso e impegnativo al fine di mettere in sicurezza l’intera zona dai possibili rischi legati a fenomeni meteorologici intensi”. L’area interessata dal cantiere è di 200 metri lineari: dopo la rimozione del manto stradale vecchio, la ricostruzione e la messa in sicurezza del versante, la strada, ora sterrata, verrà anche asfaltata.