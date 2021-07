Installate le prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche: saranno attive nelle prossime settimane

La soddisfazione del sindaco Brambilla: “In futuro realizzeremo anche quelle per le biciclette”

SANTA MARIA HOE’ – Installate le prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Santa Maria Hoè nel parcheggio dove è già presente la casetta dell’acqua. “Saranno attive nelle prossime settimane. E, in futuro, realizzeremo anche quelle per le biciclette” spiega il sindaco Efrem Brambilla, sottolineando che le colonnine, da 22 Kw per ciascuna presa, funzionano anche contemporaneamente. “Il sistema di ricarica AEVV impianti consente di ricaricare il proprio veicolo utilizzando varie mobile app.Per ricaricare l’auto elettrica è possibile scaricare gratuitamente ad esempio l’App evway da App Store (per iPhone) o Play Store (per telefoni Android) od anche utilizzare il QR code presente sulla stazione. Navigando possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato di disponibilità della stazione”.

Possibile ricaricare la propria auto anche senza registrarsi sull’App: “E’ possibile attivare e pagare la singola ricarica tramite QR code presente sotto le prese della stazione. Inquadrando il QR, è possibile accedere ad una pagina web e inserire il codice della presa: si aprirà una pagina con tutte le informazioni legate al pagamento. Per necessità e segnalazioni inerenti la ricarica: +39 02 60060220. Ringrazio il consigliere Valentino Scalambra che ha collaborato con me in questa iniziativa”.