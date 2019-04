Ripuliti alcuni tornanti della Sp 58: “Abbiamo trovato di tutto, frigoriferi, televisori, gomme: subito una lettera a Provincia e Silea”

Brambilla ringrazia tutti i partecipanti e aggiunge: “Presto le fototrappole per stanare gli incivili e multarli”

SANTA MARIA HOE’ – LA VALLETTA – C’erano anche i migranti alla giornata del verde pulito promossa oggi, domenica, nellambito della manifestazione ecologica promossa a livello regionale. I richiedenti asilo accolti nel centro Sprar a Santa Maria erano infatti tra i volontari che questa mattina si sono rimboccati le maniche per rendere il territorio più bello e pulito.

L’iniziativa è stata promossa dal’Unione dei Comuni della Valletta e ha visto aderire le associazioni del territorio. Gli interventi, a cui hanno preso parte anche il vicesindaco de La Valletta Pierantonio Cogliati e il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, hanno riguardato sia La Valletta Brianza che Santa Maria Hoè.

Al lavoro lungo la strada provinciale 58

In particolar modo i volontari si sono concentrati sul tratto di provinciale 58 che sale verso Colle Brianza. I volontari si sono concentrati sui tornanti di Hoè che vanno verso Nava. “Abbiamo raccolto di tutto in una piccola porzione di versante dietro a quel piccolo spiazzo – puntualizza il sindaco impegnato insieme ai richiedenti asilo – Abbiamo trovato frigoriferi, televisori, bombole del gas, elettrodomestici di qualsiasi genere, gomme di automobili, telai di motorini, spazzatura di ogni tipologia…”.

Uno scenario indecoroso che merita un provvedimento: “Questa settimana firmerò una lettera congiunta al sindaco di Colle Marco Manzoni per chiedere alla provincia e a Silea di ripulire ciò che manca. Serve un intervento deciso che vada a risolvere la problematica”.

Presto le fototrappole

Brambilla ha intenzione anche di dare la caccia ai trasgressori: “E’ già a bilancio l’acquisto di fototrappole che verranno poste in diversi punti nel territorio. Non mi aspettavo di trovare tanta inciviltà nel nostro territorio. Un grazie ai gruppi, le associazioni, i migranti che volontariamente si sono alzati alle 7 di mattina per ripulire quanto lasciato da incivili”.