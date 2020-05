Santa Maria Hoè: l’assessore e il fratello donano il gel igienizzante all’Unione

La donazione dei fratelli Fumagalli

Hanno regalato 14 litri di gel igienizzante

SANTA MARIA HOE’- 14 litri di gel igienizzante idroalcoolico per le mani donato alla comunità di Santa Maria Hoè e della Valletta. Il gesto benefico porta la firma dell’assessore all’Urbanistica Daniel Fumagalli e del fratello Mattia Fumagalli Casati che hanno regalato, pagandoli di tasca loro, 14 litri di gel igienizzante idroalcoolico per le mani all’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta. A ringraziarli il sindaco Efrem Brambilla: “Grazie, questi prodotti saranno utilissimi per tutta la collettività nelle varie aperture dei servizi pubblici in questa nuova fase dell’emergenza Coronavirus”