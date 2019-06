Santa Maria Hoè, lavori in corso in via Risorgimento

La strada resterà chiusa anche domani, venerdì, per permettere di completare i lavori

L’intervento riguarda il rifacimento di alcuni tratti di linee chiare e l’asfaltatura dei pezzi più ammalorati

SANTA MARIA HOE’ – Lavori in corso in via Risorgimento, la strada che collega Santa Maria a Colle Brianza passando per le frazioni di Paù e di Cagliano. Da ieri, mercoledì, la via è stata chiusa al traffico per permettere l’esecuzione dei lavori di sistemazione della strada, con la tubazione delle linee delle acque meteoriche e l’asfaltatura di alcuni tratti di strada dissestata.

Lavori finanziati con un contributo statale

L’intervento rientra in un progetto di riqualificazione viaria dell’importo di 50mila euro, finanziato grazie a un contributo erogato direttamente dallo Stato. Via Risorgimento resterà chiusa anche domani, venerdì.

Pertanto così come già fatto ieri, mercoledì e oggi, giovedì, gli automobilisti, ciclisti e pedoni dovranno servirsi dell’altra strada che da Nava va a Cagliano. “Con questi lavori daremo un contributo decisivo al superamento delle problematiche inerenti lo scolo delle acque – spiega il sindaco Efrem Brambilla -. Non solo, ma avremo una strada riqualificata dal punto di vista dei manti stradali. Verranno infatti rifatte anche le cunette adiacenti alla strada più ammalorate”.

Da lunedì 10 lavori in via don Fulvio Perego

Inizieranno invece intorno al 10 giugno i lavori di realizzazione della nuova linea di acquedotto in via Don Fulvio Perego, la via della scuola dell’Infanzia. Puntualizza il sindaco: “Abbiamo scelto questa data perché sono già in corso i lavori alla scuola dell’infanzia, la scuola è stata spostata temporaneamente a Rovagnate, per cui abbiamo una situazione in cui si arrecherebbero meno disagi, dato che il traffico è diminuito notevolmente”. I lavori verranno effettuati dal gestore Lario Reti Holding e riguardano la posa della nuova linea di approvvigionamento acque su via don Fulvio Perego e via Lecco. Verranno inoltre sistemate parti di fognatura. Il Comune comparteciperà alla spesa delle asfaltature laddove nella via non verrà realizzato l’acquedotto. La via, dopo i mesi necessari all’assestamento, verrà infatti asfaltata completamente.

Riqualificazione in vista anche per i marciapiedi di via Papa Giovanni XXIII

Sempre grazie al contributo governativo di 50mila euro il Comune riuscirà a portare avanti anche un altro intervento molto atteso, ovvero quello relativo alla riqualificazione dei marciapiedi in via Papa Giovanni XXIII, altra importante strada che collega Santa Maria Hoè a Colle Brianza.