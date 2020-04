Santa Maria Hoè, le campane suonano a festa: è nata Matilde

Una notizia che dà speranza in questi giorni carichi di tristezza e dolore

Brambilla: “Mi auguro che questo lieto evento diventi il simbolo della svolta”

SANTA MARIA HOE’ – Le campane hanno suonato, finalmente, a festa oggi per dare il benvenuto al mondo della piccola Matilde. La prima bambina nata in paese dopo l’inizio della pandemia da covid 19. A dare l’annuncio è il sindaco Efrem Brambilla: “Dopo tante agonie e lutti finalmente le campane di Santa Maria Hoè tornano a suonare a festa per una nascita. Questa settimana inizia in maniera splendida a Santa Maria Hoè. Quella precedente fu disastrosa”. Solo venerdì scorso il primo cittadino brianzolo aveva comunicato alla cittadinanza il numero altissimo di decessi registrati in paese, 9 in soli 7 giorni.

“Oggi invece arriva una bellissima notizia che ha il nome di Matilde. Una notizia che oggi pare come un segnale di speranza per il nostro Comune.Sul nostro campanile da tempo era bandiera nera… Ma oggi un fiocco rosa svetta sopra ogni cosa a Santa Maria Hoé! Mi auguro che questo lieto evento diventi il simbolo della svolta. A Santa Maria Hoè la Speranza divampa!”. Auguri alla piccola neonata Matilde e a tutta la sua famiglia anche la redazione di Lecco Notizie