Santa Maria Hoè: matrimonio da favola per il sindaco Efrem e la sua Eleonora

Le nozze sabato mattina: prima la cerimonia in chiesa, poi il ricevimento a Villa Semenza

Emozione indescrivibile per i novelli sposi arrivati lei in carrozza e lui in trattore: “Un matrimonio da sogno”

SANTA MARIA HOE’ – Un matrimonio da favola con l’arrivo della sposa in carrozza, accompagnata da un corteo di cornamuse e un intero paese schierato sul sagrato per abbracciare i novelli sposi. Festa grande sabato a Santa Maria Hoè per il matrimonio di Efrem Brambilla, sindaco del paese al secondo mandato e la sua Eleonora Maria Rizzo.

I due innamorati sono convolati a nozze a un anno (meno un giorno) di distanza dal fidanzamento ufficiale, avvenuto lo scorso 11 settembre con la consegna dell’anello di fidanzamento e della raggiera, così come vuole la tradizione brianzola. Cultore delle identità locali e convinto assertore della necessità di tramandare e rispettare gli usi, i costumi e i dialetti tipici di ogni parte del mondo, Brambilla ha preparato per lunghi mesi, insieme alla sua dolce metà, il matrimonio curando nei minimi dettagli ogni particolare: dalle partecipazioni, scritte sia in brianzolo che in siciliano, terra di origine di Eleonora, alla scelta del vestito, condivisa con i tanti followes sui social senza svelare completamente la scelta finale, alla cerimonia di sabato, ricca, intensa, emozionante e partecipata.

“Siamo davvero al settimo cielo. E’ stato bellissimo” fanno sapere i novelli sposi raggiunti telefonicamente prima di iniziare la luna di miele che li porterà prima in Quebec, poi a New York e infine ai Caraibi per una vacanza indimenticabile. L’emozione è ancora tanta. “Mi sono commossa tantissimo quando sono arrivata in piazza della Chiesa in carrozza e l’ho trovata piena di gente” confessa Eleonora, seguita e curata per l’intera giornata da un team di truccatori e parrucchieri che hanno garantito la tenuta del look.

Mentre Efrem, arrivato in chiesa con il trattore, ammette che il momento più toccante, in una giornata che non è stata certo avara di emozioni, è stato quello dello scambio delle promesse: “Quando don Walter ci ha dichiarato marito e moglie ho provato un’emozione fortissima che non pensavo di sentire in maniera così travolgente. Solo grazie all’applauso caloroso dei presenti questo sentimento si è affievolito e sono tornato… sulla terra”.

Bellissima la cerimonia religiosa anticipata dalla musica delle cornamuse di Guerino Previtali, che hanno accompagnato Eleonora all’altare e dalle note della tradizione brianzola, intonate dal coro La Campagnola, per fare compagnia allo sposo in attesa della sua bella. Struggenti i brani intonati in chiesa dal soprano Chiara Brambilla e dall’organista Lorenzo Scalambra.

Altrettanto bello e suggestivo il ricevimento, allestito nella splendida Villa Semenza con i diversi momenti musicali affidati a Nello e i suoi musicisti, al professor Daniele Biggesco e al dj Fabio Carnati. Ben 250 i partecipanti tra cui vanno anche segnalati i sindaci di Monticello nonché presidente della Provincia Alessandra Hoffman, il sindaco di Merate Massimo Panzeri, Cernusco Gennaro Toto, Montevecchia Ivan Pendeggia, Sirtori Matteo Rosa, Airuno Alessandro Milani e il vice sindaco di Olgiate Matteo Fratangeli.

Lunghissima la lista dei ringraziamenti: dal parroco don Walter che proprio quest’anno festeggia il 40esimo di sacerdozio ai testimoni Nicola Brambilla, Maurizio Formenti, Agnese Paris e Lorenzo Gatti, passando Pino Usai di Dodo Carrozze grande esperto e collezionista di carrozze, il fiorista Mariflor di Santa Maria Hoè per le suggestive composizioni floreali, Barbara Longhi per il meraviglioso allestimento artistico realizzato nella piazza del paese, il catering di Villa Semenza per l’ottimo servizio impeccabile e preciso.