Santa Maria Hoè, migliorie a scuola e al parco don Turrini

Alcuni interventi erano già stati svolti con Util’Estate

Brambilla: “Sono piccoli interventi che rendono più funzionale la vita di grandi e piccini”

SANTA MARIA HOE’ – Migliorie a scuola e al parco giochi don Carlo Turrini. L’amministrazione comunale si conferma attenta alle esigenze dei più piccoli portando avanti piccoli interventi di manutenzione e ristrutturazione delle strutture pubbliche.

Quest’estate, prima che gli alunni tornassero sui banchi di scuola, il Comune ha dato il via libera ai lavori di ampliamento dei servizi igienici dei disabili alle scuole in modo da renderlo più agevole. Non solo, ma al piano interrato sono stati risistemati i servizi vicino alla biblioteca con nuove piastrelle alle pareti e al pavimento e sono stati posizionati anche dei nuovi sanitari. Infine è stato sistemato anche il portone secondario. Gli interventi hanno riguardato anche la manutenzione del verde.

A luglio, grazie al lavoro dei ragazzi di Util’estate, le ringhiere del parco sono state verniciate. Collocate anche delle reti alle staccionate, per fare in modo che i palloni non finiscano più nel torrente. “Nei prossimi giorni procederemo a sostituire tutte le reti e le staccionate ammalorate. Si tratta di piccoli interventi che rendono però più funzionale la vita di grandi e piccoli frequentatori del parco” conclude il sindaco Efrem Brambilla.