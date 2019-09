Santa Maria Hoè, new look per la scuola materna che oggi ha riaperto i battenti

Primo giorno di asilo, oggi, giovedì, per gli alunni della scuola dell’infanzia Gorizia

Conclusi gli interventi resi necessari per accogliere anche i piccoli della scuola materna Sacro Cuore di Rovagnate

SANTA MARIA HOE’ – Al rientro dalle vacanze estive, hanno trovato ad attenderli una scuola ancora più bella, accogliente, colorata e soprattutto adeguata alle nuove esigenze numeriche dovute alla fusione con la scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Rovagnate.

Primo giorno di scuola materna oggi, giovedì, per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia Gorizia di Santa Maria Hoè, oggetto negli ultimi mesi di un importante intervento di riqualificazione. I lavori, pari a 107mila euro, hanno comportato anche il trasferimento, negli ultimi mesi prima dell’estate, di alunni, maestre e personale scolastico nel vecchio asilo di Rovagnate per permettere l’allestimento del cantiere in tutta sicurezza.

Sono state infatti diverse le opere realizzate per arrivare a una risistemazione interna degli spazi senza aumenti volumetrici, migliorando così la logistica interna della scuola.

Tanto che il sindaco Efrem Brambilla puntualizza: “L’edificio è notevolmente migliorato e pronto ad affrontare le nuove esigenze. È stato allargato il salone e creata una nuova parete vetrata. Risistemati anche i servizi igienici e aumentati i sanitari, spostato il locale cucina ed installata quella nuova, installato un ascensore, demolite e ricostruite pareti per creare diverse aule, demolita la vecchia canna fumaria e costruita quella nuova, create porte, finestre”.

Lunga la lista dei ringraziamenti per un risultato di cui beneficeranno i più piccoli: “Ringrazio la presidente Licia Mozzanica che ha collaborato egregiamente con l’Amministrazione Comunale sia in fase progettuale, sia in fase di realizzazione. Questo confronto continuo ha contribuito alla buona riuscita dell’opera. Un ringraziamento va anche ai volontari della scuola che hanno contribuito allo sgombero e al riallestimento di tutti gli arredi e non solo. Ringrazio inoltre la mia vicesindaco Miriam Brusadelli per il suo impegno continuo per quest’opera, l’Ufficio Tecnico e le imprese che hanno svolto il loro lavoro perfettamente”.

Nel salone di ingresso della scuola il pittore Giuseppe Brambilla Sancina ha realizzato gratuitamente l’affresco di un albero in stile naif.