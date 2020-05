Santa Maria Hoè, riecco il mercato: “Tutto in sicurezza e con cautela”

Il sindaco Brambilla ha aggiornato anche sui dati del contagio: “Oggi sono solo 3 i casi e 8 persone sono guarite”

“La fase 2 è la più complicata e va affrontata con la massima attenzione e delicatezza”

SANTA MARIA HOE’ – Riecco il mercato anche a Santa Maria Hoè. Stamattina, mercoledì, le bancarelle sono tornate a colorare e animare il centro paese, facendo assaporare a molti cittadini un ritorno alla normalità. Così come previsto dalle normative in vigore, erano presenti solo le bancarelle alimentari.

“Tutto si è svolto con cautela ed in sicurezza – ha puntualizzato il sindaco Efrem Brambilla, ringraziando gli operatori comunali, i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale per l’ottimo lavoro svolto. Così come previsto dall’ordinanza con cui l’agente Placido Ghezzi è stato nominato Covid manager, le bancarelle sono state posizionate a 2,5 metri di distanza l’una dall’altra e l’intera area del mercato è stata limitata con transenne in modo da creare un unico varco di accesso e uno di uscita. Previsto anche il controllo della temperatura corporea”.

Il sindaco ha voluto ringraziare i commercianti del mercato che fino ad oggi in assenza del mercati hanno fatto un servizio a domicilio completo di ogni necessità rivolto a tutti i cittadini di Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza di qualsiasi età. “Faremo tutte le aperture sempre con la dovuta prudenza – ha aggiunto il sindaco – . Procediamo su questa strada con aperture controllate ed in sicurezza, con le dovute cautele. Come abbiamo già fatto per molti servizi. Questo efficace metodo ci ha permesso di non aver mai subito problemi di assembramenti e di avere un paese ordinato”.

Da giorni a Santa Maria Hoè non si registrano nuovi casi di contagio e il numero di positivi al Coronavirus si è quasi azzerato. “Oggi sono solo 3. Non registriamo più nuovi casi di contagio da Covid-19. In poco tempo a Santa Maria Hoè 8 persone sono guarite dal Coronavirus. La guarigione è stato per tutti un percorso molto lungo. Faccio i miei auguri più sinceri ai 3 cittadini che ormai sono sulla strada della guarigione. Questo numero di persone malate tanto basso, questi dati che ci danno un segnale positivo, ci dicono che la fase più pesante è passata. Ci troviamo nella fase 2, caratterizzata dalla convivenza con il virus e dalle graduali aperture, che vorrei affrontare con la massima attenzione e delicatezza. Questa è la fase più complicata”.