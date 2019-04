Colorato con resine speciali il fondo del campetto da calcetto e basket, pronto a ospitare bimbi e ragazzi

Soddisfatto il sindaco Brambilla: “Abbiamo riqualificato un parchetto che versava in condizioni di degrado”

SANTA MARIA HOE’ – Sono terminati sabato i lavori di riqualificazione del parchetto di via Leopardi, ora rimesso completamente a nuovo e pronto a ospitare da una parte i giochi dei ragazzi e dall’altra quelli degli amici a quattro zampe.

“Abbiamo riqualificato una zona che versava in condizioni di degrado” puntualizza il sindaco Efrem Brambilla, molto soddisfatto di aver dato un nuovo look all’area verde della frazione Bosco. Numerosi gli interventi effettuati per ciò che riguarda il campetto di via Leopardi. Tra questi balza subito all’occhio il rifacimento del fondo dei campetti da basket e calcetto, ora colorati con delle resine blu, arancioni e viola. Nuovo anche il tabellone, il canestro con retina metallica e la porta. Già pronti i pali per posizionare la nuova rete sportiva.

Migliorato anche l’arredo urbano e il parcheggio vicino

I lavori hanno interessato anche l’arredo urbano con il posizionamento di panchine e cestini per i rifiuti. Un occhio di riguardo è andato anche al parcheggio vicino, dove, dopo la creazione del fondo, sono stati realizzati il tappetino d’usura e la segnaletica.

Sempre in frazione Bosco si trova l’area giochi per cani più attrezzata della Provincia di Lecco. Nel parchetto di via Leopardi riservato agli amici a quattro zampe c’è proprio tutto: altalena, scivolo, tunnel, passerella di equilibrio rialzato e asse di equilibrio, tutti appositamente studiati per i cani. “Queste attrazioni possono avere anche funzioni di percorso agility dog con cinque stazioni” rimarca Brambilla. Per evitare spiacevoli episodi sono già stati esposti diversi cartelli informativi contenenti anche il regolamento con le norme di corretto utilizzo.