Il sindaco Brambilla ha allertato oggi, mercoledì, il personale del nucleo faunistico provinciale

I due cuccioli di gheppio sono caduti da un albero a Villa Semenza

SANTA MARIA HOE’ – Due cuccioli di gheppio salvati nel pomeriggio di oggi, mercoledì, a Santa Maria Hoè. Dopo l’intervento di alcuni giorni fa per prendere in cura una civetta che si aggirava impaurita e intimorita tra i tavoli di un ristorante, il personale del nucleo faunistico provinciale è tornato in azione in paese questa volta per trarre in salvo ed effettuare degli accertamenti su due cuccioli di gheppio caduti da un albero situato a Villa Semenza.

“I gheppi sono uccelli rapaci del genere Falco – ha precisato il sindaco Efrem Brambilla, subito arrivato sul posto dopo essere stato avvisato dalla proprietaria della storica dimora brianzola -. Ho prontamente chiamato il nucleo faunistico provinciale, a cui va un ringraziamento speciale per la collaborazione”.

Il primo cittadino esprime anche un’altra considerazione: “La fauna selvatica sta finalmente tornando a ripopolare in maniera significativa il nostro Monte di Brianza”.