Santa Maria Hoè, spiaggiati sul prato a fare il pic nic. L’ira del sindaco: “E poi la colpa è degli sceriffi”

Diverse persone sono state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza nel prato davanti a Villa Semenza

Brambilla: “Con questi comportamenti la pandemia non finirà mai. Dov’è finito il buon senso di cui tutti parliamo?”

SANTA MARIA HOE’ – “Persone spiaggiate, come fossero al mare. Che tirano pallonate per ore contro i bellissimi muri di Villa Semenza.Che hanno fatto i pic nic. Senza distanze, guanti, mascherine. Niente di niente… Forse anche nella testa hanno niente”. E’ uno sfogo amaro quello pronunciato dal sindaco Efrem Brambilla dopo aver visionato i filmati ripresi dall’impianto di videosorveglianza del paese. “Queste immagini mi fanno capire di come molte persone non abbiano capito nulla di questa emergenza e delle regole da rispettare”.

In prima linea già dalla giornata di sabato per verificare il rispetto delle normative collegate alla fase 2 dell’epidemia da coronavirus in atto, il primo cittadino ha effettuato anche ieri una lunga giornata di controlli con la Polizia locale e i Carabinieri. “Rientro e mi ritrovo questi girati dalla videosorveglianza, ripresi proprio nelle ore in cui io ed il comandate Placido Ghezzi avevamo staccato un attimo. Avevano ragione coloro che dicevano “ve la fanno sotto al naso!”. Questo sarebbe il buon senso di cui abbiamo sentito tanto parlare?”.

Una domanda a cui si aggiunge una riflessione, legata allo striscione trovato affisso ieri mattina, domenica, davanti al monumento ai Caduti di Olgiate in viale Sommi Picenardi. “Poi la colpa è dei Sindaci, i cosiddetti Sceriffi? Sono loro il problema, vero? Che tolgono la libertà di non rispettare le regole in vigore? Sono loro che dicono chi sono i cattivi? Che dividono la maggioranza della popolazione da quella sparuta minoranza che fa quello gli pare? A quanto pare sono proprio cattivi questi Sindaci! A quanto pare secondo alcuni il sottoscritto Sindaco Efrem Brambilla è un brutto Sceriffo! Mi rendo conto che in questa maniera non ne usciremo facilmente. Andando avanti così, senza responsabilità, senza le dovute attenzioni, si tornerà facilmente indietro. Alle chiusure che tutti temiamo. Fin che ci saranno irresponsabili come questi la pandemia non cesserà”.

Il sindaco ha anche annunciato che non appena i trasgressori verranno identificati, fioccheranno le sanzioni da 400 euro. “Chi si fa beffa delle ordinanze non ha rispetto di chi invece è in trincea negli ospedali a cercare di salvare il più possibile vite umane mettendo a repentaglio la propria”.