Santa Maria Hoè, tutto pronto per la 27^ festa di Tremonte

SANTA MARIA HOE’ – Sarà domenica 13 aprile la ventisettesima “Festa di Tremonte”, il tradizionale appuntamento organizzato dall’associazione Amici di Tremonte per far conoscere l’omonima frazione di Santa Maria Hoè.

La manifestazione aprirà i battenti alle 14 con l’apertura delle corti del piccolo borgo medievale. In ogni cortile della frazione sarà allestita un’esposizione tematica.

Tre corti saranno dedicate alla pittura. Le mostre con esecuzioni estemporanee “pittura country” (a cura di Maria e Vittoria) e “la magia del colore” di Alex Fumagalli saranno rispettivamente nella Curt di Girolem e di Papa.

La mostra concorso di pittura e disegno per bambini troverà spazio nella Curt di Camei dove si potranno leggere anche i versi e i racconti del nuovo concorso di poesie e prosa. I migliori scritti, insieme ai dipinti più belli, verranno premiati alle 16.30.

Il “registro degli alberi” curerà una mostra sugli alberi monumentali della Lombardia nella Curt di Biunt. Si potranno invece ammirare una collezione di minerali in piazza Santa Veronica, una di sculture realizzate con i noti “mattoncini” nella Curt di Pizzagai e una di borse all’Osteria di Martet.

Durante tutto il pomeriggio saranno visitabili tre punti di interesse storico. La chiesa di Santa Veronica, risalente al XIII secolo, che conserva un dipinto di Antonio Sibella dedicato alla Santa del 1886, i resti della torre di segnalazione dei De Capitani di Hoè (X-XI secolo) e il caratteristico ponte del Bordeà, importante crocevia in epoca romana.

Dietro la chiesa, bambini e adulti potranno divertirsi con giochi in legno e sfide organizzate dai volontari, rifocillandosi al punto ristoro che servirà fino a sera panini imbottiti, salamelle e dolci. La festa si concluderà con i vespri alle 18 e l’estrazione dei biglietti della lotteria alle 19. Maggiori informazioni sul programma sono sul sito www.amiciditremonte.org