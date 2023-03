Santa Maria Hoè: tutto pronto per la festa di Tremonte

Appuntamento domenica 2 aprile nella storica frazione di Santa Maria Hoè

Ricco il menù di eventi predisposto dagli Amici di Tremonte

SANTA MARIA HOE’ – Torna, domenica 2 aprile, la tradizionale festa di Tremonte, giunta alla venticinquesima edizione. La manifestazione, che prenderà vita nelle vie dell’omonima frazione, è organizzata dall’associazione Amici di Tremonte che si occupa da più di 35 anni di tutelare il borgo di origine medievale e le sue bellezze, tra cui la piccola chiesa dedicata a Santa Veronica del 1280 e la torre di avvistamento.

La festa inizierà nel primo pomeriggio con l’apertura di tutti i giochi in legno per i bambini e dei percorsi tematici nelle corti del centro storico della frazione. Alle 16.30 verranno premiate le migliori opere del concorso di pittura e disegno per alunni delle scuole dell’infanzia e primarie e alle 18 si terrà la messa nella chiesina del borgo. L’evento terminerà alle 19 con l’estrazione dei biglietti della lotteria. Durante tutto il pomeriggio, sarà attivo un servizio di ristoro con prodotti tipici, salamelle, panini imbottiti, birra e bibite.

Maggiori informazioni sulle esposizioni allestite nei cortili di Tremonte e sul programma della festa, che si svolgerà anche in caso di maltempo, sono disponibili sul sito www.amiciditremonte.org.