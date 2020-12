Santa Maria ricorda la maestra Bertone: posizionato un quadro a scuola

Alla maestra Bertone è stata intitolata nel 2019 la scuola primaria di Santa Maria Hoè

Il sindaco ha ringraziato i nipoti per aver donato il quadro dell’indimenticata maestra

SANTA MARIA HOE’ – Un quadro, donato dai nipoti, per ricordare per sempre la maestra Luigia Bertone nella scuola a lei intitolata. Ieri mattina, giovedì, il sindaco nonché presidente dell’Unione della Valletta Efrem Brambilla, l’assessore di Santa Maria Hoè Daniel Fumagalli, l’assessore all’Istruzione dell’Unione Raffaele Cesana e gli insegnanti in rappresentanza del plesso Alberto Corti, Rosella Fumagalli e Mara Corno hanno affisso sul muro della Scuola Primaria di Santa Maria Hoè il quadro con la fotografia della Maestra Luigia Bertone.

A lei è stata intitolata la Scuola ed a tal proposito si è tenuta una celebrazione in suo ricordo la mattinata del 6 maggio 2019 con la presenza di tutti gli alunni e di tutto il personale scolastico. A rappresentare le famiglie Fumagalli ed i nipoti della maestra erano presenti, anche a causa dell’emergenza Covid, i pronipoti Daniel e Mattia Fumagalli.