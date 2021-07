Sartirana per sempre: storia di una ‘speciale’ moretta color tabacco!

Il 2021 è stato l’anno dei record per l’anatra moretta tabaccata con ben due nidiate nel lago di Sartirana

La presenza di questa specie rara e minacciata rappresenta un valore aggiunto per la riserva naturale meratese

MERATE – Un’altra bella storia arriva, a firma del Cros, Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta, dalla riserva naturale del lago di Sartirana, dove il 2021 è stato l’anno dei record per quello che riguarda la riproduzione della Moretta tabaccata, anatra tuffatrice di color tabacco. Nella seconda metà di giugno, ornitologi e appassionati hanno infatti registrato ben 2 nidiate di 11 e 10 pulcini nello specchio lacustre meratese.

Una testimonianza che racconta la varietà dell’ecosistema del lago di Sartirana in giorni cruciali in cui è in discussione, tra le spinte di chi vorrebbe più restrizioni e chi meno, il nuovo piano di gestione della riserva.

Ecco il comunicato completo

Dopo la felice storia del Tarabusino che ogni anno torna a nidificare al lago di Sartirana dalla lontana Africa, questa è la volta di un’anatra speciale che non si allontana di molto, se non per fare la spola fra il lago e l’Adda, e che solo in tempi recenti ha iniziato a riprodursi nella riserva, anche se in modo discontinuo. Si tratta della Moretta tabaccata (Aythya nyroca): un’elegante anatra tuffatrice di color bruno rossiccio, con il dorso marrone scuro.

Nella quasi omogeneità di piumaggio, spicca il suo sottocoda bianco e lo specchio alare, anch’esso bianco, visibile solo quando apre le ali per involarsi. A differenza dei più comuni germani reali, non mostra differenza di genere, l’unica diversità è il colore dell’occhio: chiaro nel maschio e scuro nella femmina. La sua presenza a Sartirana valorizza, e di molto, la riserva, perché la Moretta tabaccata è una specie rara e minacciata. Con una popolazione europea notevolmente ridotta di numero, essa è infatti compresa nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli UE, cioè nell’elenco delle specie per cui gli stati membri sono invitati ad attivarsi per la sua conservazione. In Italia, in particolare, è inserita nella “lista rossa degli uccelli nidificanti”; infatti solo 62 – 89 coppie si riproducono ogni anno, in pochissime aree umide distribuite fra la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, la Toscana, la Lombardia e il Delta del Po. Ma come è giunta al lago di Sartirana? Per vicinanza all’Adda dove la Moretta tabaccata ha iniziato a riprodursi nel lontano 2002 nell’area umida di Brivio. Attualmente è presente lungo l’asta dell’Adda, dal Lago di Olginate ad Imbersago, con una popolazione che, in alcuni periodi dell’anno conta fino a 90-100 individui; mentre le coppie che lì si riproducono sono solo nell’ordine di poche unità, mediamente 4.

Anche la riserva di Sartirana, pur di dimensioni ridotte e in un contesto urbanizzato, ha contribuito alla conservazione della specie e grazie alla specificità di alcuni ambienti lì presenti, almeno una coppia ha portato a termine la nidificazione nel 2008, 2009, 2010, 2017 e 2020, con nidiate composte da 2 fino a 6 pulcini.

E quest’anno? Il 2021 è un anno da record per la Moretta tabaccata del lago di Sartirana! Nella seconda metà di giugno, ornitologi e appassionati hanno infatti registrato ben 2 nidiate di 11 e 10 pulcini. Rigorosamente osservati con binocolo o cannocchiale dalla riva del lago di libero accesso, guardando verso il nord della riserva dove le femmine hanno covato in tranquillità per circa un mese. Anche questa una bella storia!

Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta – CROS