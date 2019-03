MERATE – Ci saranno anche gli studenti del liceo Agnesi in piazza domani, venerdì nell’ambito dello sciopero mondiale per il clima. L’assemblea di istituto ha infatti deciso di aderire al Fridays for future, organizzando una manifestazione per domani mattina, venerdì 15 marzo. Il corteo partirà da scuola alle 9.

Ci sarà anche una delegazione del Viganò

Gli studenti dell’Agnesi, insieme a una delegazione di colleghi dell’istituto Viganò, si dirigeranno in piazza Prinetti, dove alle 10.30 è previsto un flash mob. Verranno letti dei documenti inerenti alla situazione attuale del clima.

Alle 11 il corteo ripartirà per rientrare a scuola. Gli studenti infatti osserveranno il loro orario scolastico giornaliero. Quindi, le classi che il venerdì terminano le lezioni alle 12.05 potranno lasciare l’istituto in tale orario, mentre le altre concluderanno la mattinata con una riflessione sulle tematiche ambientali.

Una manifestazione mondiale

L’obiettivo delle manifestazioni in programma domani è quello di dare vita a uno sciopero globale sul clima al fine di sollecitare i Governi di tutto il mondo a impegnarsi efficacemente per combattere i cambiamenti climatici e arrestarne l’avanzata. Come noto l’iniziativa nasce a livello mondiale dall’attivismo di Greta Thumberg, la 16enne svedese che dall’agosto del 2018 ogni venerdì, ha iniziato a manifestare davanti al Parlamento svedese per chiedere di tagliare le emissioni di CO2 del 15% ogni anno. Grazie a questa determinazione, la studentessa, a dicembre, è stata invitata alla COP24 in Polonia, dove ha tenuto un discorso che ha fatto il giro del mondo. L’iniziativa meratese ha ricevuto il patrocinio del comune di Merate e di numerose associazioni, come Legambiente, Pro Loco, Piccoli Idilli, Dietro la Lavagna, La semina, L’altra metà del cielo, Cambiamenti.