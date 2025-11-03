Scuola, a Villa Greppi è tempo di open day: ecco le date da non perdere

Sono cinque gli indirizzi tra cui scegliere all’interno dell’istituto Villa Greppi
Open day specifici a seconda dell’indirizzo e, in primavera, una giornata speciale per gli studenti di seconda media
MONTICELLO BRIANZA – L’Istituto Alessandro Greppi apre le porte alle studentesse e
agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invitandoli a scoprire la propria
ampia e qualificata offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027.
Cinque gli indirizzi tra cui scegliere, pensati per rispondere alle diverse inclinazioni e
aspirazioni degli studenti: liceo delle Scienze Umane, liceo Economico-Sociale, liceo Linguistico, Istituto Tecnico Chimica e Materiali e Istituto Tecnico Informatico – Telecomunicazioni.
Sul sito ufficiale dell’Istituto (https://istitutogreppi.edu.it) è possibile consultare il
calendario completo e iscriversi alle giornate di presentazione degli indirizzi, ai
laboratori esperienziali e alle lezioni dimostrative delle principali discipline.
Durante la primavera 2026 è inoltre prevista una giornata speciale dedicata alle
classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per offrire un primo contatto
con l’Istituto e i suoi indirizzi di studio.
Ecco, indirizzo per indirizzo, informazioni e date da non perdere
Liceo delle Scienze-Umane
Il Liceo delle Scienze Umane offre una solida formazione culturale di base con una preparazione approfondita nell’ambito umanistico-sociale, mirata all’interpretazione della modernità. Gli studenti acquisiscono padronanza dei linguaggi e delle metodologie delle scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia, antropologia), studiando l’uomo, le sue dimensioni e i processi di educazione e comunicazione. Il percorso include esperienze pratiche e l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL). Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie e apre opportunità nel mercato
del lavoro, in particolare nel settore no-profit, cooperativo e assistenziale.
Date Open Day Liceo delle Scienze-Umane
- Lunedì 10 novembre, ore 15
- Lunedì 1 dicembre, ore 15
Liceo Economico-Sociale
L’indirizzo Economico-Sociale offre una solida formazione culturale di base e una preparazione approfondita in ambito sociale, economico e giuridico, con
attenzione ai fenomeni della modernità. Gli studenti acquisiscono competenze nelle
scienze sociali, nel diritto e nell’economia, sviluppando sensibilità e creatività
nell’affrontare i problemi sociali. Il percorso include esperienze pratiche e
l’insegnamento CLIL in lingua straniera. Il diploma consente l’accesso a tutte le
facoltà universitarie e l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nei settori del
no-profit, delle cooperative e delle associazioni che operano in ambito sociale ed
assistenziale.
Date Open Day Liceo Economico-Sociale
- Giovedì 13 novembre, ore 15
- Giovedì 4 dicembre, ore 15
Liceo Linguistico
Il Liceo Linguistico dell’Istituto Greppi pone al centro l’apprendimento di tre lingue
straniere oltre all’italiano, promuovendo competenze comunicative solide e una
conoscenza approfondita di culture europee ed extraeuropee. Stage linguistici,
docenti madrelingua e una didattica esperienziale e comunicativa consentono agli
studenti di vivere concretamente la lingua e il contatto con diverse civiltà.
Al biennio si possono scegliere, oltre all’Inglese, altre due lingue tra quelle presenti
nell’Istituto: Francese, Tedesco, Russo e Spagnolo.
In una delle sezioni è prevista anche l’attivazione del progetto Esabac,
compatibilmente con la presenza di insegnanti qualificati: nell’arco del triennio, gli
studenti che seguono questo percorso affrontano lo studio della Lingua e della
letteratura francese per quattro ore settimanali, e della Storia, veicolata in lingua
francese, per due ore a settimana.
Date Open Day Liceo Linguistico
- Sabato 15 novembre, ore 9 e 14:30
- Sabato 22 novembre, ore 9 e 14:30
Istituto Tecnico Chimica e Materiali
Un percorso che unisce teoria e pratica per formare tecnici competenti e pronti a
entrare nei settori chimico, farmaceutico, tessile e ambientale. Le lezioni in
laboratorio, gli stage e le collaborazioni con le aziende del territorio offrono agli
studenti un’esperienza diretta e concreta del mondo del lavoro, garantendo ottime
prospettive occupazionali e una solida base per proseguire gli studi universitari.
Date Open Day Indirizzo Chimico
- Sabato 22 novembre, ore 15 – 17
- Sabato 13 dicembre, ore 10 – 12
- Martedì 11 dicembre, ore 8 – 14 – Ministage nei laboratori di chimica (tre turni)
Istituto Tecnico Informatico – Telecomunicazioni
L’indirizzo Informatico-Telecomunicazioni prepara professionisti capaci di affrontare
le sfide della società digitale. Dopo una solida preparazione scientifica nel biennio,
gli studenti si specializzano nel triennio con un approccio tecnico e laboratoriale,
che comprende anche l’uso di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale. Il
diploma di Perito in Informatica e Telecomunicazioni apre le porte sia all’università sia al mondo del lavoro. L’eccellenza del percorso è confermata dagli ottimi risultati Eduscopio, che premiano la preparazione dei diplomati Greppi.
Date Open Day Indirizzo Informatico
- Sabato 29 novembre, ore 15 – 17
- Sabato 13 dicembre, ore 15 – 17
Gli Open Day dell’Istituto Greppi rappresentano un momento prezioso per conoscere la scuola, incontrare docenti e studenti e scoprire le attività che rendono l’Istituto un punto di riferimento per la formazione nella provincia di Lecco.
Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme il vostro futuro!