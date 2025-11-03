Scuola, a Villa Greppi è tempo di open day: ecco le date da non perdere

Sono cinque gli indirizzi tra cui scegliere all’interno dell’istituto Villa Greppi

Open day specifici a seconda dell’indirizzo e, in primavera, una giornata speciale per gli studenti di seconda media

MONTICELLO BRIANZA – L’Istituto Alessandro Greppi apre le porte alle studentesse e

agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invitandoli a scoprire la propria

ampia e qualificata offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027.

Cinque gli indirizzi tra cui scegliere, pensati per rispondere alle diverse inclinazioni e

aspirazioni degli studenti: liceo delle Scienze Umane, liceo Economico-Sociale, liceo Linguistico, Istituto Tecnico Chimica e Materiali e Istituto Tecnico Informatico – Telecomunicazioni.

Sul sito ufficiale dell’Istituto (https://istitutogreppi.edu.it) è possibile consultare il

calendario completo e iscriversi alle giornate di presentazione degli indirizzi, ai

laboratori esperienziali e alle lezioni dimostrative delle principali discipline.

Durante la primavera 2026 è inoltre prevista una giornata speciale dedicata alle

classi seconde della scuola secondaria di primo grado, per offrire un primo contatto

con l’Istituto e i suoi indirizzi di studio.

Ecco, indirizzo per indirizzo, informazioni e date da non perdere

Liceo delle Scienze-Umane

Il Liceo delle Scienze Umane offre una solida formazione culturale di base con una preparazione approfondita nell’ambito umanistico-sociale, mirata all’interpretazione della modernità. Gli studenti acquisiscono padronanza dei linguaggi e delle metodologie delle scienze umane (psicologia, sociologia, pedagogia, antropologia), studiando l’uomo, le sue dimensioni e i processi di educazione e comunicazione. Il percorso include esperienze pratiche e l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL). Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie e apre opportunità nel mercato

del lavoro, in particolare nel settore no-profit, cooperativo e assistenziale.

Date Open Day Liceo delle Scienze-Umane

Lunedì 10 novembre, ore 15

Lunedì 1 dicembre, ore 15

Liceo Economico-Sociale

L’indirizzo Economico-Sociale offre una solida formazione culturale di base e una preparazione approfondita in ambito sociale, economico e giuridico, con

attenzione ai fenomeni della modernità. Gli studenti acquisiscono competenze nelle

scienze sociali, nel diritto e nell’economia, sviluppando sensibilità e creatività

nell’affrontare i problemi sociali. Il percorso include esperienze pratiche e

l’insegnamento CLIL in lingua straniera. Il diploma consente l’accesso a tutte le

facoltà universitarie e l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare nei settori del

no-profit, delle cooperative e delle associazioni che operano in ambito sociale ed

assistenziale.

Date Open Day Liceo Economico-Sociale

Giovedì 13 novembre, ore 15

Giovedì 4 dicembre, ore 15

Liceo Linguistico

Il Liceo Linguistico dell’Istituto Greppi pone al centro l’apprendimento di tre lingue

straniere oltre all’italiano, promuovendo competenze comunicative solide e una

conoscenza approfondita di culture europee ed extraeuropee. Stage linguistici,

docenti madrelingua e una didattica esperienziale e comunicativa consentono agli

studenti di vivere concretamente la lingua e il contatto con diverse civiltà.

Al biennio si possono scegliere, oltre all’Inglese, altre due lingue tra quelle presenti

nell’Istituto: Francese, Tedesco, Russo e Spagnolo.

In una delle sezioni è prevista anche l’attivazione del progetto Esabac,

compatibilmente con la presenza di insegnanti qualificati: nell’arco del triennio, gli

studenti che seguono questo percorso affrontano lo studio della Lingua e della

letteratura francese per quattro ore settimanali, e della Storia, veicolata in lingua

francese, per due ore a settimana.

Date Open Day Liceo Linguistico

Sabato 15 novembre, ore 9 e 14:30

Sabato 22 novembre, ore 9 e 14:30

Istituto Tecnico Chimica e Materiali

Un percorso che unisce teoria e pratica per formare tecnici competenti e pronti a

entrare nei settori chimico, farmaceutico, tessile e ambientale. Le lezioni in

laboratorio, gli stage e le collaborazioni con le aziende del territorio offrono agli

studenti un’esperienza diretta e concreta del mondo del lavoro, garantendo ottime

prospettive occupazionali e una solida base per proseguire gli studi universitari.

Date Open Day Indirizzo Chimico

Sabato 22 novembre, ore 15 – 17

Sabato 13 dicembre, ore 10 – 12

Martedì 11 dicembre, ore 8 – 14 – Ministage nei laboratori di chimica (tre turni)

Istituto Tecnico Informatico – Telecomunicazioni

L’indirizzo Informatico-Telecomunicazioni prepara professionisti capaci di affrontare

le sfide della società digitale. Dopo una solida preparazione scientifica nel biennio,

gli studenti si specializzano nel triennio con un approccio tecnico e laboratoriale,

che comprende anche l’uso di tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale. Il

diploma di Perito in Informatica e Telecomunicazioni apre le porte sia all’università sia al mondo del lavoro. L’eccellenza del percorso è confermata dagli ottimi risultati Eduscopio, che premiano la preparazione dei diplomati Greppi.

Date Open Day Indirizzo Informatico

Sabato 29 novembre, ore 15 – 17

Sabato 13 dicembre, ore 15 – 17

Gli Open Day dell’Istituto Greppi rappresentano un momento prezioso per conoscere la scuola, incontrare docenti e studenti e scoprire le attività che rendono l’Istituto un punto di riferimento per la formazione nella provincia di Lecco.

Vi aspettiamo numerosi per costruire insieme il vostro futuro!