Scuola. Al Greppi la sfida del futuro: nasce l’indirizzo Informatica con curvatura in Intelligenza Artificiale

Il nuovo indirizzo sarà disponibile al Greppi per i gli iscritti al prossimo anno scolastico

“Gli studenti impareranno a utilizzare e integrare l’AI in maniera professionale nelle applicazioni informatiche”

MONTICELLO BRIANZA – Una novità che proietta il Greppi nel futuro: dal prossimo anno scolastico verrà infatti attivato l’indirizzo Informatica-Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale con l’obiettivo di offrire una formazione costantemente allineata alle più recenti e pressanti richieste del mondo del lavoro e dell’università.

Il nuovo percorso, disponibile per gli iscritti al prossimo anno scolastico, nasce dalla considerazione che l’intelligenza artificiale abbia innescato una trasformazione radicale in innumerevoli settori professionali, tra cui quello informatico.

“Recenti analisi di settore, come il report AI Skills 4 Agents Observatory di Fondazione Ambrosetti, evidenziano un marcato divario di competenze in Italia: il 67% delle aziende lamenta una carenza di know-how adeguato a implementare soluzioni di AI; questa percentuale sale al 70% quando si parla di AI agentica” spiegano dall’istituto di istruzione superiore con sede a Monticello Brianza, punto di riferimento formativo da oltre cinquant’anni nel territorio compreso tra Lecco e la Brianza, già forte di un indirizzo in Informatica e Telecomunicazioni distintosi negli anni per l’eccellenza nella preparazione degli studenti, certificata anche dagli ottimi risultati nelle prove Invalsi e dal prestigioso ranking attribuito dalla Fondazione Agnelli (Eduscopio).

L’innesto di un nuovo indirizzo, focalizzato all’adozione dell’Intelligenza Artificiale non si limita al solo indirizzo informatico, ma coinvolge l’intera struttura didattica. Tra settembre e novembre, oltre 50 docenti dell’Istituto di varie discipline hanno partecipato a un intenso percorso formativo sull’uso corretto e antropocentrico dell’AI, tenuto dal professor Gennaro Malafronte, coordinatore dell’indirizzo informatico, nonché uno dei principali promotori della nuova curvatura.

Sempre i referenti dell’istituto Greppi entrano nello specifico del progetto: “La curvatura in Intelligenza Artificiale mira a formare Periti in Informatica e Telecomunicazioni con un profilo di competenze incrementato e altamente competitivo. Gli studenti non solo acquisiranno le solide basi di problem solving, programmazione e sistemistica tipiche del percorso tradizionale, ma impareranno a utilizzare e integrare l’AI in maniera professionale nelle applicazioni informatiche“.

Il percorso didattico, pur mantenendo lo stesso monte ore, è stato riprogettato per integrare sistematicamente i temi dell’AI nel triennio finale:

• Didattica per progetti: la metodologia è fortemente pratica (“learning by doing”). Ogni concetto teorico viene immediatamente applicato in progetti concreti che simulano sfide reali del mondo del lavoro.

• Un percorso progressivo: in terza, gli studenti muoveranno i primi passi nel mondo dell’AI, familiarizzando con i modelli di AI per creare semplici chatbot o classificatori di immagini. In quarta, approfondiranno i Large Language Models (LLM) e svilupperanno sistemi di interrogazione documentale intelligente. In quinta, arriveranno a progettare agenti AI autonomi e ad applicare l’AI alla cybersecurity per l’individuazione di minacce informatiche.

• Etica e pensiero critico: un’attenzione trasversale è dedicata alle implicazioni etiche e sociali dell’AI, e verrà insegnato agli studenti a riconoscere i bias, proteggere la privacy e utilizzare queste tecnologie in modo responsabile.

L’obiettivo è rendere gli studenti competitivi per università e lavoro. “Grazie al diploma di “Perito in Informatica e Telecomunicazioni” valido per l’accesso a qualsiasi facoltà, circa il 60% dei diplomati dell’indirizzo informatico del “Greppi” prosegue gli studi a livello universitario. Gli studenti della curvatura AI godranno tuttavia di un vantaggio competitivo significativo. Le competenze acquisite e il portfolio di progetti realizzati faciliteranno infatti l’inserimento nei corsi di laurea scientifici (Ingegneria, Informatica, Data Science, AI) e forniranno una base di conoscenze già avanzata. Per chi sceglie di entrare nel mondo del lavoro, le opportunità sono ancora più evidenti, soprattutto verso i profili professionali emergenti come l’AI Engineer, l’LLM Application Developer e il Cybersecurity AI Engineer che sono già oggi molto richiesti”.

La presentazione ufficiale del nuovo Indirizzo Informatica-Telecomunicazioni con Curvatura Intelligenza Artificiale avverrà durante i prossimi Open Day in presenza presso la sede dell’Istituto Greppi. Gli appuntamenti sono fissati, previa prenotazione sul sito della scuola per sabato 29 novembre alle 15 e sabato 13 dicembre alle 15.

In queste occasioni, famiglie e studenti potranno non solo assistere all’illustrazione dettagliata della nuova proposta didattica, ma anche partecipare a laboratori interattivi. Docenti e studenti dell’indirizzo informatico mostreranno applicazioni concrete che utilizzano l’Intelligenza Artificiale per risolvere problemi reali e offriranno un’esperienza diretta delle straordinarie opportunità di questo percorso innovativo.