Scuola, al Viganò di Merate arriva la settimana corta

La decisione è stata presa a maggioranza all’interno del Consiglio di istituto

Basta lezioni al sabato all’istituto tecnico superiore di via dei Lodovichi a partire da settembre 2026

MERATE – Al Viganò arriva la settimana corta. Dal prossimo anno scolastico, ovvero da settembre 2026, all’istituto tecnico superiore di via dei Lodovichi, guidato dalla dirigente scolastica Carmen Saffioti, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, sospendendo la didattica al sabato.

Così è stato deciso giovedì scorso, 5 febbraio, dal Consiglio d’istituto riunito per deliberare un argomento dibattuto da tempo. Già lo scorso anno, con la dirigenza della precedente preside Manuela Campeggi erano stati promossi dei sondaggi per sondare gli umori delle diverse anime che formano la scuola, dagli studenti ai professori senza dimenticare il personale Ata.

I pareri raccolti avevano registrato una netta spaccatura tra chi sosteneva la necessità di mantenere inalterata la situazione e chi invece voleva sperimentare il cambiamento, seguendo un trend in crescente diffusione nel mondo della scuola.

Giovedì il Consiglio di istituto si è infine sbilanciato verso la settimana corta con 12 voti a favore e 5 contrari. Una decisione che comporterà, giocoforza , una rimodulazione delle quattro ore finora svolte al sabato sui cinque giorni della settimana. L’ipotesi più probabile è che gli studenti resteranno a scuola fino alle 15 per due giorni e fino alle 14 nei restanti tre.

Di questo, e di tutte le riorganizzazioni necessarie, tra cui quelle della gestione della pausa pranzo e dei trasporti, indotte da questo importante cambiamento, si parlerà nel collegio docenti in programma il 3 marzo.