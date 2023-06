Scuola e imprese: ecco i progetti presentati al Greppi Build

Greppi Build vuole essere un’occasione per accorciare le distanze tra scuole e imprese

Mercoledì scorso sono stati presentati i progetti realizzati dai ragazzi dell’indirizzo Informatico dell’istituto superiore

MONTICELLO BRIANZA – Un’occasione importante per accorciare la distanza tra la scuola e le imprese. Così si è proposto Greppi Build, l’iniziativa dell’indirizzo Informatico dell’Istituto Superiore Alessandro Greppi di Monticello Brianza, che mercoledì 7 giugno ha visto coinvolti studentesse e studenti delle quarte e delle quinte.

A chiusura dell’anno scolastico 2022/23, come tappa per alcuni e conclusione per altri, in attesa delle prove dell’esame di stato, i ragazzi e le ragazze del Greppi hanno avuto modo di lavorare in gruppo, sotto la guida dei loro insegnanti di informatica e in sinergia con alcune realtà del mondo produttivo, delle istituzioni pubbliche e del terzo settore, impegnandosi in progetti professionali che hanno sviluppato mettendo a frutto le competenze acquisite nel corso dei loro studi.

“Un’occasione per dar vita a un’offerta formativa sempre più completa e, allo stesso tempo, stimolante per i nostri studenti”, afferma Gennaro Malafronte, docente promotore dell’iniziativa, che ha coinvolto le aziende dell’area lecchese Easynet S.p.A., Next-Stel Solutions s.r.l., Exor International e Omet s.r.l con il supporto istituzionale del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

Ecco i progetti sviluppati nel contesto di Greppi Build

Per Easynet spa, gruppi di lavoro articolati tra 5IA e 5IB hanno realizzato due diversi social media. Quello realizzato dai ragazzi di 5IB è “un social in cui le aziende possono inserire contenuti da proporre al pubblico. Un misto tra LinkedIn e Instagram, che serve a collegare chi vuole promuovere i propri prodotti e i singoli utenti della rete” spiegano Ilaria Caglio, Marco Crippa e Filippo Ferrario, responsabili dei gruppi di lavoro della classe che, come ci raccontano “hanno dovuto far sì che il lavoro di tutti e delle singole unità funzionassero perfettamente tra di loro, chi per la grafica, chi per il back-end e chi per i database”.

La classe 5IA si è invece occupata, sempre per Easynet S.p.A., di realizzare un social orientato agli utenti comuni, basato sulla condivisione di immagini e video da parte degli utenti in stile Instagram, nel quale possono essere inseriti anche dei bot, animati da intelligenza artificiale, in grado di rispondere alle domande degli utenti inerenti ai prodotti e/o servizi delle aziende inserzioniste. “Un lavoro che ci ha messo nella condizione di organizzare noi le attività e ci ha dato modo di procedere in maniera davvero professionale. Sarà la prima volta in cui dovremo esporre un progetto non ai professori, che ci conoscono e chi hanno dato una mano nel nostro percorso, ma a un’azienda. Sarà un’esperienza particolare diversa e stimolante” spiegano Cristian Cazzaniga, Pietro Olivoni e Luca Giani.

Corvina MAUI App, implementata dalle classi 4IA e 4IB, sotto la direzione degli studenti Alessandro Bevilacqua e Giorgio Citterio, è invece un’applicazione per smartphone basata sulla piattaforma Corvina Cloud che permette di monitorare i dati di funzionamento di una macchina flessografica situata presso il Laboratorio territoriale per l’occupabilità di Lecco. È un progetto inserito nell’iniziativa “Digital…mente dal Sensore al Cloud organizzato”, promossa dall’istituto Fiocchi di Lecco, che ha riunito un ampio gruppo di aziende con l’intento di erogare moduli formativi per gli studenti della provincia di Lecco. Nell’ambito di questa iniziativa, l’Istituto Greppi ha seguito il modulo formativo relativo a “Cloud & Cybersecurity” e ha sviluppato l’applicazione “Corvina MAUI App” con la collaborazione delle aziende Next-Stel, Exor International ed Omet srl.

Sempre in 4IA e 4IB, ma in diversi gruppi di lavoro, guidati da Jacopo Renzi, Francesco Buffetti, Gabriele Viganò e Marco Passoni, è stato realizzato il progetto “App Parco del Curone”, un’applicazione per smartphone Android e iOS che consentirà in particolare ai visitatori ipovedenti dell’area verde brianzola di usufruire di un’audioguida multilingua che illustrerà alcuni punti di interesse del parco, attivata mediante tag NFC. La stessa applicazione, usata da utenti normo vedenti, permette di utilizzare anche QR code per l’attivazione delle audioguide e le Google Maps per la geolocalizzazione dei punti di interesse.

Greppi Build si propone quindi come una delle più concrete e ambiziose proposte dell’ISS Greppi per quanto riguarda il campo del PCTO, ciò che un tempo era noto come alternanza scuola-lavoro, con l’obbiettivo non solo di mettere in contatto studenti ed aziende, ma di costruire all’interno della scuola la professionalità dei futuri diplomati, tramite la sinergia con gli attori produttivi del territorio.