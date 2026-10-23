Scuola. Open day all’Istituto Greppi, porte aperte a genitori e studenti

Ecco il calendario degli open day dei vari indirizzi del plesso scolastico

Studenti e famiglie potranno osservare da vicino le caratteristiche specifiche dei diversi indirizzi attraverso il confronto con docenti e alunni

MONTICELLO BRIANZA – L’Istituto Alessandro Greppi di Monticello Brianza apre le porte alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, invitandoli a scoprire la propria ampia e qualificata offerta formativa per l’anno scolastico 2027-2028.

Il Dirigente scolastico Dario Maria Crippa e la professoressa Anna Rosa Sala, referente per l’Orientamento in entrata, sottolineano l’importanza di questa occasione, in cui studenti e famiglie possono osservare da vicino le caratteristiche specifiche dei diversi indirizzi attraverso il confronto con docenti e alunni.

Cinque, infatti, gli indirizzi tra cui scegliere, pensati per rispondere alle diverse

inclinazioni e aspirazioni degli studenti:

Liceo delle Scienze Umane

Liceo Economico Sociale

Liceo Linguistico

Liceo tecnologico:

Chimica e Materiali

Informatico – Telecomunicazioni (Curvatura Intelligenza Artificiale)

Sul sito ufficiale dell’Istituto (https://istitutogreppi.edu.it) è possibile consultare il

calendario completo e iscriversi alle giornate di presentazione degli indirizzi, ai

laboratori esperienziali e alle lezioni dimostrative delle principali discipline.

Liceo delle scienze umane

Questo percorso offre una sintesi perfetta tra una solida cultura umanistico-

scientifica e una comprensione profonda della psicologia, della sociologia, della

pedagogia e dell’antropologia. Gli studenti imparano a leggere la complessità della

società contemporanea con spirito critico e una spiccata visione d’insieme.

Il corso permette di sviluppare gli strumenti necessari per comprendere l’essere

umano in tutte le sue sfaccettature, dal comportamento individuale alle dinamiche

sociali del mondo globale. Garantisce inoltre una preparazione completa e

versatile che apre le porte a qualsiasi facoltà universitaria.

L’indirizzo insegna a comunicare in modo efficace, a lavorare in team e a

sviluppare l’intelligenza emotiva e la flessibilità, tra le capacità più richieste nel

mondo professionale di oggi. La capacità di comprendere le persone, la gestione

dei gruppi e la comunicazione assertiva rientrano infatti tra le soft skills più

ricercate dalle aziende nel campo delle Risorse Umane, del Marketing, della

Formazione e del Terzo Settore.

Al liceo delle scienze umane, la teoria si affianca costantemente a progetti sul

campo e ad attività che stimolano un confronto continuo con l’attualità. In questo

contesto stimolante, gli studenti sviluppano un metodo di studio solido, autonomia

e sicurezza necessaria per orientarsi al meglio nel proprio percorso di crescita.

Date Open Day Liceo delle Scienze-Umane:

 VENERDI 13 NOVEMBRE 15:00-17:00

 GIOVEDI 3 DICEMBRE 15:00-17:00

Liceo Economico-Sociale

Il Liceo Economico Sociale (LES) è un percorso di studi che unisce la tradizione

liceale allo studio del diritto, dell’economia e delle scienze umane, offrendo agli

studenti gli strumenti per comprendere la complessità della società contemporanea e

affrontare con consapevolezza le sfide del futuro.

Punti di forza del percorso risiedono nell’equilibrio tra solide competenze teoriche e

costante confronto con la realtà economica e sociale contemporanea. Lo studio di

Diritto ed Economia Politica consente di comprendere il funzionamento delle

istituzioni, delle imprese, dei mercati, della finanza e della cittadinanza attiva. Le

Scienze Umane (sociologia, psicologia e antropologia) offrono gli strumenti per

interpretare i fenomeni sociali e i comportamenti individuali e collettivi. La presenza

di due lingue straniere favorisce una concreta apertura europea e internazionale e

amplia le opportunità di studio e lavoro.

A completare il percorso contribuisce il forte legame con il territorio e con il

mondo delle professioni: udienze penali presso i tribunali, incontri con magistrati

ed esperti del settore giuridico, attività di Debate su temi economici e sociali offrono

agli studenti opportunità preziose per consolidare le competenze specifiche

dell’indirizzo.

L’offerta formativa è arricchita da scambi culturali, stage linguistici,

collaborazioni con aziende, enti e associazioni – anche all’interno di percorsi FSL

– che favoriscono lo sviluppo di autonomia, responsabilità, apertura interculturale e

preparano all’inserimento in molteplici ambiti professionali.

Grazie alla sua offerta formativa trasversale, il LES costituisce una base ideale per

studi universitari in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Relazioni

Internazionali, Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Comunicazione,

Marketing e Mediazione Linguistica.

Date open day Economico-Sociale:

 MARTEDI 17 NOVEMBRE 15:00-17:00

 MARTEDI 1 DICEMBRE 15:00-17:00

Liceo linguistico

L’indirizzo offre un percorso dinamico che trasforma l’apprendimento delle lingue in

una chiave d’accesso d’eccellenza alla cittadinanza attiva e alle grandi sfide

contemporanee.

La vera marcia in più risiede nella straordinaria versatilità delle sue cinque lingue di

studio, ciascuna portatrice di un immenso valore geopolitico e articolata in

combinazioni progettate per anticipare le tendenze dell’economia globale: Inglese,

Tedesco, Spagnolo, Francese e Russo (lingua, quest’ultima, esclusivamente

presente all’Istituto Greppi in tutta la provincia di Lecco).

Il triennio è inoltre caratterizzato dalla metodologia CLIL (l’insegnamento di discipline

non linguistiche direttamente in lingua straniera) e dal prestigioso progetto EsaBac,

che permette di conseguire il doppio diploma italo-francese.

A fare la differenza sono soprattutto i progetti d’indirizzo sul campo: un ricchissimo

piano di scambi culturali e gemellaggi internazionali, settimane di studio, stage

lavorativi all’estero e una preparazione mirata al conseguimento delle più alte

certificazioni internazionali.

Grazie a questo impianto formativo d’eccellenza e ai solidi percorsi di orientamento, i

diplomati del Greppi godono di sbocchi universitari e aziendali di altissimo profilo

negli ambiti del commercio estero, del marketing, del turismo d’élite e delle relazioni

internazionali.

Date open day linguistico:

 SABATO 21 NOVEMBRE 9:00-12:00 o 14.30-17.30

 SABATO 12 DICEMBRE lezioni zero in lingua (francese – spagnolo –

tedesco – russo) 9.00-13.00

Chimica e materiali

Il percorso di studi in Chimica e Materiali offre una solida preparazione scientifica e

tecnologica, unendo la teoria laboratoriale alle sfide del mondo produttivo e della

ricerca. Il diplomato sviluppa un’elevata padronanza nelle analisi chimiche, nel

controllo qualità, nella gestione dei laboratori e nella caratterizzazione dei materiali,

sempre con un forte orientamento alla green economy.

La didattica prende vita attraverso esperimenti e progetti sul campo: dal

monitoraggio delle polveri sottili per una valutazione della qualità dell’aria alla

distillazione nell’arte dei profumi, dallo studio dei polimeri all’economia circolare per il

riciclo sostenibile, fino alla valorizzazione delle eccellenze nei Giochi della Chimica.

Grazie a questo bagaglio scientifico, l’inserimento nel mondo del lavoro è

immediato: dalle industrie chimiche, farmaceutiche, cosmetiche e alimentari, ai

laboratori di analisi ambientale e alle aziende specializzate in materiali avanzati. Per

chi desidera proseguire gli studi, il corso garantisce basi solide per i percorsi

universitari scientifici, quali Chimica, Ingegneria Chimica e dei Materiali,

Biotecnologie e Farmacia, oltre che per le specializzazioni ad alta tecnologia degli

ITS.

Date open day chimico:

 14 NOVEMBRE 15:00-17:00

 12 DICEMBRE 10:00-12:00

Informatico – Telecomunicazioni (Curvatura Intelligenza Artificiale)

L’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni con curvatura Intelligenza Artificiale offre

una proposta formativa che affianca alle solide basi dell’informatica l’esperienza

concreta con gli strumenti dell’AI.

Programmazione, reti e sistemi informatici restano il cuore del percorso. In

laboratorio gli studenti imparano ad analizzare un problema, progettare una soluzione e

realizzarla, mettendo alla prova le conoscenze attraverso attività pratiche.

La curvatura Intelligenza Artificiale, avviata nell’anno scolastico 2025/2026, arricchisce

questa formazione con un’attenzione specifica alle nuove possibilità di sviluppo del

software. L’obiettivo è formare studenti capaci di comprendere il funzionamento

dell’AI e imparare a guidarla all’interno di un progetto: definire il problema, formulare

richieste precise e verificare che le soluzioni proposte funzionino.

Il percorso dedica attenzione anche al pensiero critico, alla tutela dei dati e all’uso

responsabile della tecnologia.

Tale preparazione consente sia di proseguire gli studi universitari sia di orientarsi

verso il mondo del lavoro, con le basi necessarie per continuare ad apprendere anche

quando le tecnologie cambiano.

Agli Open Day studenti e genitori potranno osservare da vicino la qualità di questo

nuovo percorso di studi attraverso la visione di alcuni progetti sviluppati con AI dagli

studenti del Greppi. Un’occasione concreta per chi sta scegliendo la scuola superiore e

vuole capire come la propria passione per l’informatica possa diventare una competenza

per il futuro.

Date open day informatico:

 SABATO 28 NOVEMBRE 15:00-17:00

 SABATO 12 DICEMBRE 15:00-17:00

Nella galleria un piccolo assaggio di alcuni dei progetti proposti dall’istituto superiore Greppi