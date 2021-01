Sono sedici attualmente le classi in quarantena per casi Covid, nessuna alle superiori

Chiuso per minor attività il punto tamponi di ATS a Merate dedicato a studenti e personale scolastico

LECCO / MERATE – A tre giorni dalla ripresa delle lezioni nelle scuole superiori, al momento, non si sono verificati casi di contagi da Covid negli istituti e l’attività didattica prosegue per tutti, al 50% in presenza come previsto.

Non mancano però classi in quarantena negli altri ordini scolastici della provincia di Lecco, in particolare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie: attualmente sono sedici le sezioni in quarantena in quindici differenti scuole. A Lecco città sono sei le classi coinvolte.

Nel frattempo, già dallo scorso 14 gennaio, ha chiuso il punto per i tamponi rapidi a Merate, predisposto nei locali delle scuderie di Villa Confalonieri, il primo ad essere istituito in provincia da ATS e dedicato all’effettuazione dei test Covid a studenti e personale scolastico.

Al momento ha interrotto temporaneamente la sua attività. Solo una decina di tamponi al giorno quelli che si effettuavano nell’ultimo periodo, quindi il personale è stato indirizzato ad altre attività. Il presidio potrà essere comunque riattivato in base alle necessità.