Sei nuovi barcaioli per il traghetto leonardesco, ora in funzione tutti i giorni

Sei nuove persone, tra cui 3 giovani universitari, hanno conseguito la patente di barcaiolo

La soddisfazione di Comune e Pro Loco per essere riusciti a garantire il funzionamento del traghetto leonardesco tutti i giorni fino a fine settembre

IMBERSAGO – ll Traghetto Leonardesco sarà in funzione tutti i giorni sino a fine settembre grazie all’impegno di sei volontari della Pro Loco che hanno deciso di affiancarsi al sindaco Fabio Vergani conseguendo, a loro volta, la patente di barcaioli necessaria per la conduzione dell’imbarcazione.

E’ una buona notizia quella che arriva da Imbersago, comune sempre più determinato a difendere e valorizzare il traghetto leonardesco, simbolo della comunità che si affaccia sul fiume Adda. Dopo l’ottimo settimo posto raggiunto a livello nazionale al concorso I luoghi del cuore Fai, festeggiato con un bicchiere di sangria domenica scorsa, l’imbarcazione si candida ora a ricevere un numero sempre maggiore di turisti, invogliati magari a percorrere l’alzaia dell’Adda in bici, grazie a un servizio che verrà garantito tutti i giorni, così come succedeva in passato, almeno nei mesi estivi.

Il traghetto sarà operativo, assicurando la spola tra Imbersago e Villa d’Adda, dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Tra i sei nuovi barcaioli, la metà sono giovani studenti universitari: il loro contributo è fondamentale per garantire il funzionamento del Traghetto nel periodo estivo.

“Questo nuovo progetto rientra tra le azioni di promozione a favore del Traghetto messe in campo dall’Amministrazione comunale di Imbersago e la locale Pro Loco e che hanno consentito di riattivarne il funzionamento a partire dall’Agosto scorso e concorrere con successo al prestigioso riconoscimento del Fondo Ambiente Italiano de “I luoghi del Cuore”” precisano con soddisfazione il sindaco Fabio Vergani e il presidente della Pro Loco Fabio Mapelli.