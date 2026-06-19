“Sempre meno”, a Casatenovo un incontro sul declino demografico del Lecchese

Lunedì 29 giugno a Villa Facchi sei testimoni a confronto su economia, società e istituzioni

Previsto anche un seminario con il demografo Alessandro Rosina il 19 settembre

CASATENOVO – “Sempre meno. Noi e il declino demografico: conoscere il presente, affrontare il futuro” è il titolo dell’incontro pubblico in programma lunedì 29 giugno alle 20.45 nella sala civica di Villa Facchi a Casatenovo.

L’iniziativa è promossa dal gruppo lecchese di Comunità Democratica e dall’associazione culturale meratese La Semina, con l’obiettivo di avviare un percorso di approfondimento sul tema del declino demografico e sulle sue ricadute sul territorio lecchese.

L’incontro si propone di analizzare una delle principali sfide del presente, legata al progressivo calo della popolazione e all’invecchiamento demografico, fenomeni che incidono su lavoro, welfare, istruzione, sanità e politiche sociali. Un confronto che, nelle intenzioni degli organizzatori, vuole partire dai dati generali per calarsi nelle dinamiche locali e stimolare una maggiore consapevolezza sulle trasformazioni in atto.

A portare contributi e testimonianze saranno sei esponenti di diversi ambiti della società: Gianni Menicatti (esperto di statistica), Giovanna Picariello (imprenditrice e presidente CNA Area Lecco), Roberta Vaia (segretaria regionale CISL), Francesco Cavenaghi (studente di Economia dell’associazione Viviamo Merate), Marco Magni (dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Molteno) e Filippo Galbiati (sindaco di Casatenovo).

Le riflessioni raccolte nel corso della serata costituiranno la base per un ulteriore momento di approfondimento in programma sabato 19 settembre, quando è previsto un seminario con il professor Alessandro Rosina, tra i principali esperti italiani di demografia.

L’obiettivo del percorso è quello di costruire una lettura condivisa del cambiamento demografico, individuando possibili piste di lavoro per affrontarne le conseguenze senza subirne passivamente gli effetti.