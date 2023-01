Sfregiata dall’Isis, la Madonna di Batnaya giunge nel lecchese

Sarà a Casatenovo la statua mariana diventa simbolo delle violenze subite dai cristiani

Recuperata in Iraq, è stata portata in Italia. Per due giorni esposta a Casatenovo con iniziative e incontro dedicati

CASATENOVO – Nel 2014, era rimasta praticamente distrutta durante un attacco dei terroristi dell’Isis nella Piana di Ninive, nella parte nord dell’Iraq; restaurata, la statua della Vergine Maria Incoronata di Batnaya porta ancora addosso i segni della violenza subita: il volto deturpata e una mano amputata.

La statua è stata trasferita in Italia dalla sezione italiana della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS Italia) ed è portata in visita ai fedeli delle parrocchie di tutta Italia. Dal 28 al 29 gennaio sarà esposta alla pietà dei fedeli della Comunità pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” di Casatenovo, in provincia di Lecco.

Sabato 28 gennaio l’evento inizierà alle ore 8.15 a Casatenovo (Messa e Rosario). A seguire la statua mariana resterà esposta per la preghiera personale. Alle 17.00, a Galgiana, Messa e Rosario, mentre alle 17.30 a Valaperta verrà celebrata la Messa per tutte le famiglie. A seguire cena comunitaria su prenotazione e serata animata in oratorio.

Domenica 29 gennaio, alle ore 9.00, a Rogoredo Rosario e Messa, alle 14.30 a Valaperta giochi per i bambini e le famiglie in oratorio, alle 15.00 a Campofiorenzo preghiera del Rosario, mentre alle 16.00 a Valaperta le famiglie potranno raccogliersi in preghiera davanti alla statua della Madonna.

L’evento sarà preceduto da una testimonianza online di Don Karam Shamasha, sacerdote di Alqosh, Diocesi caldea dell’Iraq, il quale descriverà la storia recente e la situazione attuale dei cristiani perseguitati nello Paese mediorientale.

La testimonianza, prevista per il 19 gennaio alle ore 21.00, sarà introdotta da Maurizio Giammusso di ACS Italia e potrà essere seguita attraverso la piattaforma Zoom tramite il link https://us02web.zoom.us/j/87502633731.