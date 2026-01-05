Si chiude la mostra dedicata a Donato Frisia Junior: ci sarà una visita guidata

Evento di chiusura della mostra “Donato Frisia Junior. Opere. Percorsi. Radici” a Merate

L’esposizione sarà ancora visitabile nei primi due weekend di gennaio

MERATE – La mostra “Donato Frisia Jr. Opere. Percorsi. Radici.”, inaugurata dal Comune di Merate e l’Associazione Lumis Arte, in collaborazione con l’Archivio Donato Frisia Junior, si avvia verso la sua conclusione. L’esposizione sarà ancora visitabile nei primi due weekend di gennaio, il venerdì (orario: 15:00-19:00) e il sabato e la domenica (10:00-12:30/15:00-19:00).

In occasione del finissage, sarà possibile partecipare ad una visita guidata gratuita insieme al curatore della mostra, Lorenzo Paolo Messina (Lumis Arte), e Luca Vianello, nipote dell’artista e vicepresidente dell’Archivio Donato Frisia Junior.

Donato Frisia Jr. (1940-2024) comincia a dipingere fin da bambino sotto la guida del nonno suo omonimo, Donato Frisia (1883-1953), uno dei più noti maestri del cosiddetto “naturalismo lombardo”. Nel 1953 si trasferisce da Milano a Merate, dove il nonno era nato e dove morirà proprio in quell’anno.

La mostra nasce per presentare i tre momenti fondamentali del suo percorso pittorico: i primi Paesaggi figurativi, i successivi Riflessi informali del Fiume Adda e le finali Astrazioni a ispirazione musicale. In occasione del finissage in mostra saranno aggiunte alcune opere di Donato Frisia Junior, oltre che ad un Autoritratto realizzato dall’omonimo nonno, che Frisia Junior donò al curatore della mostra durante il loro periodo di amicizia e collaborazione. Questa occasione permetterà di presentare Frisia Junior da un punto di vista storico-artistico e biografico e di chiudere così degnamente la prima retrospettiva a lui dedicata.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare i siti web www.comune.merate.lc.it e https://lumis-arte.jimdosite.com/.