L’iniziativa vuole fare il punto sull’accoglienza dopo il Decreto Salvini

L’obiettivo delle due serate è quello di fornire dati oggettivi sul fenomeno migratorio

OSNAGO – Informare sulle reali dimensioni e dinamiche del fenomeno migratorio nonché sulle conseguenze delle politiche e dei provvedimenti governativi in materia di sicurezza. Sono questi gli obiettivi dei due incontri in programma ad Osnago sul tema della sicurezza e dei migranti. L’iniziativa porta la firma di Amnesty International di Merate, Progetto Osnago, il circolo Arci La Loco di Osnago e dell’associazione parrocchiale Il Pellicano di Osnago. Il primo appuntamento è in programma martedì 5 marzo alle 20.45. Si parlerà in particolar modo di “Decreto Salvini e strumenti dell’accoglienza: quale sicurezza? Quale integrazione?”. Al tavolo dei relatori ci saranno Duccio Facchini, giornalista di Altreconomia, autore del libro Alla deriva, Pedro Di Iorio, responsabile Servizio Accoglienza Immigrati della Caritas ambrosiana e l’avvocato Livio Neri dell’associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.

Nel secondo incontro, in programma invece lunedì 11 marzo alle 20.45 si affronterà invece il tema della sicurezza in relazione al nuovo modello di accoglienza, che smantella il modello Sprar basato su una distribuzione sul territorio dei richiedenti asilo per concentrare le persone in grandi strutture centralizzate. La serata ruoterà intorno alla domanda “I nuovi centri per i migranti: diritti negati creano sicurezza?”. Ci saranno la testimonianza di Rosy Battaglia giornalista di Valori.it, autrice del dossier sui costi dell’accoglienza dei migranti, Paolo Pobbiati – Amnesty International Lombardia e Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo e presidente dell’assemblea dei sindaci del distretto Ats Brianza.

Gli appuntamenti si terranno presso la sala consiliare del Centro civico “Sandro Pertini” in Via Rimembranze a Osnago grazie al patrocinio del Comune di Osnago.