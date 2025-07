Sirtori avrà un ambulatorio medico moderno, accessibile e al passo coi bisogni dei cittadini

Creazione di un bagno per disabili, una rampa esterna e un parcheggio riservato

Il sindaco Rosa: “Un traguardo atteso da anni, grazie a Regione Lombardia e al Consigliere Zamperini”

SIRTORI – Il Comune di Sirtori si appresta a compiere un passo fondamentale verso una sanità più vicina, moderna e inclusiva. Grazie allo stanziamento di 100.000 euro da parte di Regione Lombardia, ottenuto attraverso un emendamento del consigliere regionale Giacomo Zamperini (Fratelli d’Italia), prenderanno presto il via i lavori di riqualificazione dello studio medico comunale, che sarà trasformato in un ambulatorio sanitario accessibile e multifunzionale, situato nel cuore del paese, in piazza don A. Brioschi.

“Ringrazio sentitamente Regione Lombardia e in particolare il consigliere Zamperini per aver creduto in questo progetto, che la nostra comunità attendeva da troppo tempo – dichiara il sindaco Matteo Rosa -. Lo studio medico attuale versa in condizioni ormai inadeguate: spazi angusti, barriere architettoniche, assenza di attrezzature moderne e difficoltà di accesso per chi si muove in carrozzina o ha problemi di deambulazione. Era diventato impensabile continuare così”.

Il progetto, oltre a garantire la totale accessibilità della struttura con la creazione di un bagno per disabili, una rampa esterna e un parcheggio riservato, prevede anche la riorganizzazione funzionale degli spazi interni per garantire maggiore privacy, comfort e operatività. L’intervento consentirà di ampliare le prestazioni sanitarie offerte, andando oltre le sole visite dei medici di base: si ipotizzano servizi di primo livello come ecografie, prelievi, vaccinazioni, anche in collaborazione con realtà sanitarie già attive sul territorio come CAB e GLAB ecc.

“Quello dell’ambulatorio comunale è un altro obiettivo che la nostra amministrazione si era prefissata sin dalla campagna elettorale, e che siamo orgogliosi di riuscire a concretizzare già nel primo mandato – aggiunge il Sindaco -. È la dimostrazione che, con il gioco di squadra tra enti locali e Regione, è possibile dare risposte concrete e migliorare davvero la qualità della vita dei cittadini, a partire dai più fragili”.

Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 115.000 euro, dei quali 100.000 saranno finanziati dalla Regione Lombardia.