Soccorso Alpino Valsassina Valvarrone in festa per il matrimonio di Antonio Pomoni

Sabato, l’ex capo squadra è convolato a nozze con Manuela in quel di Monticello Brianza

MONTICELLO BRIANZA – A Monticello Brianza, nel cuore verde della Brianza lecchese, si è celebrato un momento speciale che ha coinvolto l’intera comunità del Soccorso alpino della Valsassina – Valvarrone. Un matrimonio, sì, ma non uno qualunque: ieri, sabato 25 luglio, Antonio Pomoni, ex capo squadra di Premana, ha sposato la sua compagna Manuela, giovane insegnante.

Un evento che ha portato un sorriso collettivo tra chi, di solito, è chiamato a intervenire nei momenti più drammatici. A far da cornice, una festa sentita e partecipata, che ha visto radunarsi tutti i membri della Stazione del Soccorso alpino, stretti attorno alla coppia per condividere un giorno di pura gioia.

“Un augurio alla giovane coppia e un grazie enorme alle famiglie dei nostri volontari, senza le quali non potrebbero avere l’appoggio per continuare a salvare vite e per dedicare tanta parte della loro vita alla comunità” si legge nel messaggio ufficiale diffuso dal Soccorso alpino. Parole semplici, ma dense di riconoscenza e consapevolezza: dietro ogni volontario c’è un tessuto affettivo che regge il peso degli impegni e dei rischi quotidiani.

Antonio Pomoni, figura conosciuta e stimata nel territorio per la sua lunga attività tra le montagne lecchesi, ha raccolto in questo giorno il calore e l’abbraccio di chi condivide con lui la vocazione alla solidarietà. Un cambio di abito, dai dispositivi di sicurezza alle vesti nuziali, che racconta un volto diverso del soccorritore: quello dell’uomo, dell’amico, del compagno di vita.

Non è solo una festa privata, quella celebrata a Monticello. È anche un riconoscimento simbolico al lavoro silenzioso e instancabile dei tanti volontari che, come Antonio, dedicano parte della propria esistenza al bene altrui, spesso lontano dai riflettori.