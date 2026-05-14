Solidarietà e teatro a Casatenovo: oltre 300 persone alla serata benefica dell’Associazione Fabio Sassi

Germano Lanzoni ha portato in scena uno spettacolo tra ironia e riflessione sui temi della solidarietà

Sul palco anche il sindaco Filippo Galbiati e i rappresentanti dell’Associazione

CASATENOVO – Oltre 300 persone hanno partecipato all’Auditorium di Casatenovo alla serata benefica promossa dall’Associazione Fabio Sassi OdV con lo spettacolo “Di persona è un altro”, portato in scena da Germano Lanzoni insieme ai musicisti Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio.

L’iniziativa, che si è svolta nei giorni scorsi a Casatenovo, ha unito ironia, musica e solidarietà, coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo partecipato e apprezzato. Sul palco, Germano Lanzoni ha alternato momenti leggeri a riflessioni più profonde, confermando attenzione e sensibilità verso i temi dell’impegno sociale e del sostegno alle persone fragili. Ad accompagnarlo, la presenza musicale di Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio, che hanno contribuito al successo della serata.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche il sindaco di Casatenovo, Filippo Galbiati, che ha ricordato il ruolo pionieristico del territorio meratese nello sviluppo delle cure palliative, sottolineando l’importanza dell’attività portata avanti dall’Associazione Fabio Sassi accanto ai malati e alle loro famiglie.

A portare il saluto dell’associazione sono stati il presidente Giancarlo Ferrario e la vicepresidente Marisa Corradini. Corradini ha ricordato anche l’anniversario dell’associazione, nata l’11 maggio 1989 da un gesto di amici e familiari di Fabio Sassi, che decisero di trasformare il dolore per la sua scomparsa in un impegno concreto a favore delle persone malate e dei loro cari.

A 37 anni dalla fondazione, l’Associazione Fabio Sassi continua a rappresentare una realtà di riferimento sul territorio nel campo delle cure palliative, sostenendo l’assistenza domiciliare, l’attività dell’Hospice Il Nespolo e la formazione dei volontari. Nel 2025 l’associazione ha assistito 268 pazienti in Hospice, garantito 338 ore di supporto all’assistenza domiciliare, 957 ore di supporto ai malati di SLA alla RSA Villa dei Cedri di Merate e 3.069 ore di formazione dedicate ai volontari.

Numeri che raccontano un impegno costruito nel tempo grazie al contributo di volontari, operatori sanitari, professionisti, enti, istituzioni e donatori che continuano a sostenere le attività dell’associazione.

L’Associazione Fabio Sassi ha infine ringraziato Germano Lanzoni, Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio per la partecipazione, il pubblico presente e l’Auditorium di Casatenovo per l’ospitalità.