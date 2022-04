Solidarietà: nuova raccolta pro Ucraina con Brivio che dona

La raccolta è in programma venerdì 22 aprile sul sagrato della chiesa di San Leonardo

L’iniziativa è promossa dal gruppo Brivio che dona

BRIVIO – Cibo a lunga scadenza, prodotti per la pulizia e l’igiene personale, articoli di cancelleria per la scuola e cibo per cani e gatti. E’ quanto verrà raccolto venerdì 22 aprile dalle 13.30 alle 16.30 sul sagrato della chiesa di San Leonardo per sostenere la popolazione ucraina in fuga dalla guerra. L’iniziativa porta la firma del gruppo Brivio che dona che potrà contare, grazie alla mediazione di un briviese, sulla collaborazione dell’associazione polacca Dukla Odnova, i cui volontari effettueranno direttamente la consegna dei beni raccolti.