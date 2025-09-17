Sospetto caso Dengue: disinfestazione straordinaria a Casatenovo

L’intervento sarà eseguito nella notte del 17, 18 e 19 settembre

Le aree interessate sono quelle comprese nel raggio di 200 metri da via Carminati De Brambilla e primo tratto via Don Carlo Gnocchi, via Giovanni Sironi e via Giovanni Verga

CASATENOVO – Intervento urgente di disinfestazione per prevenire la diffusione del virus trasmesso dalla zanzara del genere Aedes. Verrà eseguito nella notte del 17, 18 e 19 settembre a seguito di una segnalazione di sospetto caso di Dengue da parte di Ats Brianza. Come da protocollo, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Galbiati, ha predisposto un intervento urgente di disinfestazione che verrà eseguito nella notte, indicativamente dalle 23.30 alle 05.30 salvo maltempo.

Le zone interessate sono le vie e le aree situate nel raggio di 200 metri da via Carminati De Brambilla; primo tratto di via Don Carlo Gnocchi, via Giovanni Sironi e via Giovanni Verga.

I residenti dell’area coinvolta dovranno mettere in atto una serie di precauzioni, ovvero chiudere porte e finestre durante l’intervento; non lasciare cibi o abbeveratoi per animali all’esterno; ritirare panni stesi e indumenti; evitare il consumo di ortaggi e frutta dagli orti nelle zone trattate per circa 21 giorni o lavare accuratamente con acqua corrente; tenere gli animali domestici al chiuso.

Non solo dovranno coprire se presenti laghetti o specchi d’acqua con presenza di animali; evitare la sosta di persone/animali nelle aree trattate e collaborare con gli operatori addetti alla disinfestazione.

Il Comune invita inoltre la cittadinanza a effettuare una capillare ispezione dei propri spazi privati (giardini, orti, cortili, terrazzi e balconi), procedendo alla bonifica ambientale mediante svuotamento o rimozione dei piccoli contenitori con ristagni d’acqua, per contrastare la proliferazione larvale della zanzara tigre.

Per informazioni: Telefono: 039 9235 206 (dalle 9.00 alle 13.00)