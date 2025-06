Sp 342: chiusura al transito a corsie alternate a Cernusco Lombardone

Il provvedimento è valido da lunedì 30 giugno a venerdì 11 luglio

Interessata l’area tra l’intersezione con la SP 54 e la rotonda di via Cavalieri di Vittorio Veneto

CERNUSCO LOMBARDONE – A causa di lavori di risanamento del manto stradale, è stata predisposta la chiusura al traffico a corsie alternate in orario diurno e notturno nelle corsie lungo la Strada Provinciale n. 342, dir 1, presso l’intersezione con la SP 54 nel Comune di Cernusco Lombardone e in corrispondenza della rotatoria di intersezione con via Cavalieri di Vittorio Veneto sempre a Cernusco Lombardone. Il provvedimento sarà valido da lunedì 30 giugno a venerdì 11 luglio.

Verranno inizialmente chiuse le corsie in direzione Merate dal termine della rotatoria di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Comune di Cernusco Lombardone, con deviazione del traffico veicolare sui percorsi alternativi. Successivamente sarà chiusa la corsia in direzione opposta.